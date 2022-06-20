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Студия Postimees: вo что выльются поиски компромисса?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: вo что выльются поиски компромисса?
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Вторая неделя коалиционных переговоров должна прояснить, кто, сколько и в чем уступит друг другу. Как далеко зайдут в своих требованиях Партия реформ, Isamaa и социал-демократы? Удастся ли им обойти камни преткновения?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире представитель делегации переговорщиков от социал-демократов, парламентарий и генсек СДПЭ Эдуард Одинец. Начало трансляции в 14:00!

  • Какие требования участники переговоров будут отставивать до последнего? Что станет разменной монетой? 
  • Не облагаемый налогом минимум в 800 евро: по силам ли социал-демократам его отстоять?
  • Субсидии, налоговые послабления, потолок электроцен: что обсуждается всерьез?
  • Что противопоставит новое правительство ударному росту цен?
  • При каких условиях соцдемы могут выйти из переговоров?
  • Где будут расставлены красные флажки в вопросе образования?
  • Какие еще камни преткновения обозначились на переговорах?
  • Когда будет результат?
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