Вторая неделя коалиционных переговоров должна прояснить, кто, сколько и в чем уступит друг другу. Как далеко зайдут в своих требованиях Партия реформ, Isamaa и социал-демократы? Удастся ли им обойти камни преткновения?
Студия Postimees: вo что выльются поиски компромисса?
14:00
Студия Postimees: вo что выльются поиски компромисса?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире представитель делегации переговорщиков от социал-демократов, парламентарий и генсек СДПЭ Эдуард Одинец. Начало трансляции в 14:00!
- Какие требования участники переговоров будут отставивать до последнего? Что станет разменной монетой?
- Не облагаемый налогом минимум в 800 евро: по силам ли социал-демократам его отстоять?
- Субсидии, налоговые послабления, потолок электроцен: что обсуждается всерьез?
- Что противопоставит новое правительство ударному росту цен?
- При каких условиях соцдемы могут выйти из переговоров?
- Где будут расставлены красные флажки в вопросе образования?
- Какие еще камни преткновения обозначились на переговорах?
- Когда будет результат?
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