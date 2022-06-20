Выборы во Франции: Макрон теряет большинство в парламенте

После избирательной кампании официальный представитель Nupes и член коммунистической партии Ян Броссат заявили своим сторонникам, собравшимся в городе Лонжюмо, что их политические противники «не думали, что левые и зеленые смогут объединиться, что это будет хаос и катастрофа», добавив, что «в стране и так уже царит хаос экономический, в результате которого 10 миллионов человек живут в нищете».

Во время президентской кампании Макрону удалось получить поддержку избирателей по всему политическому спектру. Он представил свою главную соперницу Марин Ле Пен как экстремистку, чьи взгляды несовместимы с ценностями французской республики.

Но со сторонниками Меланшона эта тактика не сработала. Макрон призвал избирателей дать ему твердое большинство в «высших интересах нации», особенно, учитывая, что у самых ворот Европы бушует развязанная Россией война.

Бывший марксист Жан-Люк Меланшон давно хотел, чтобы Франция вышла из НАТО, но сейчас он заявляет, что это больше не является для него приоритетом. Тем не менее, его политические взгляды остаются достаточно радикальными: например, недавно он написал в «Твиттере», что «полиция убивает» граждан страны, и пообещал дать французское гражданство основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в случае победы на выборах.

Что они предлагают?

Рука, опускающая избирательный бюллетень Фото: Martin Bertrand / EyeEm/ Getty Images

Президент Макрон пообещал «новый способ» управления с более широким участием гражданского общества. Он предлагает:

Создать Национальный совет по возрождению, состоящий из местных жителей, чтобы сделать Францию более демократичной;

Реформы по борьбе с высокой стоимостью жизни и меры по обеспечению полной занятости населения, а также сокращение использования углеводородных источников энергии;

Пенсионную реформу и постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет

Альянс левых и зеленых хочет: