Готовьте кошельки: за полгода продуктовая корзина подорожала почти на треть, и это не предел

Один вопрос: как рост цен влияет на вашу жизнь?

Лолита Вознесенская. Фото: личный архив

ЛОЛИТА ВОЗНЕСЕНСКАЯ, Кохтла-Ярве

Рост цен я заметила давно. И на все. Особенно у нас подорожало растительное масло, специи, топливо и мясо. Я и мои родственники составляем список необходимых продуктов, лишнего не берем. Закупаем всё раз в неделю. Конечно, обращаем внимание на скидки, но часто в скидочных кампаниях много ненужного. Относимся к этому внимательно. Открыли для себя рынок овощей. Теперь думаем найти альтернативу колбасам. Хотя, если не набирать лишнего, даже в нашей Maxima можно сэкономить. Самое чувствительное – это машина, потому что мы привыкли путешествовать одним днем, каждую неделю выбираться в Таллинн, а теперь это накладно.

ЛОРЕА-ЛИПАЗ ВИССЕР, Таллинн

Лореа-Липаз Виссер. Фото: личный архив

Подорожание я отслеживаю, почти как специалист. Я давно веду свою бухгалтерию. У меня есть отдельный файл, куда я записываю все траты, которые совершаю в течение недели. Анализирую в конце каждого месяца и по итогам анализа, планирую на следующий месяц походы в магазин. У меня почти всегда одна сумма дохода, и надо каждый раз корректировать – что необходимо, а что желательно. Чтобы позволить себе лишнего, такого не бывает давно. Очень много приходится платить за квартиру и за свет. Есть и другие обязательные платежи, которые сразу же на себя перетягивают треть всех денег. Но если всегда считать, вести учет – жить можно относительно комфортно.