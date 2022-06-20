Международная федерация плавания (FINA) ужесточила требования к трансгендерам, которые собираются участвовать в соревнованиях под эгидой организации, говорится на ее официальном сайте.
Такого еще не было. FINA всерьез взялась за пловцов-трансгендеров
Теперь к турниру не будут допускаться трансгендеры, совершившие переход после 12 лет, пишет sportsdaily. Уровень тестостерона у таких спортсменов не должен быть больше 2,5 наномолей на литр.
«Создание открытой категории будет означать, что у каждого будет возможность соревноваться на элитном уровне. Такого еще не было, поэтому FINA должна быть лидером по этому вопросу», – заявил президент FINA Аль-Мусаллам.
При этом ограничения не касаются мужских соревнований. За изменения, которые вступят в силу 20 июня, проголосовали 196 человек из 274.
В марте 2022 года пловчиха-трансгендер Лия Томас попала в скандал из-за своей победы в чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Томас опередила победительниц Олимпийских игр в Токио. Накануне чемпионка США по плаванию Джери Шанто заявила, что трансгендеры не должны участвовать в женских турнирах.