Такого еще не было. FINA всерьез взялась за пловцов-трансгендеров

Теперь к турниру не будут допускаться трансгендеры, совершившие переход после 12 лет, пишет sportsdaily. Уровень тестостерона у таких спортсменов не должен быть больше 2,5 наномолей на литр.

«Создание открытой категории будет означать, что у каждого будет возможность соревноваться на элитном уровне. Такого еще не было, поэтому FINA должна быть лидером по этому вопросу», – заявил президент FINA Аль-Мусаллам.

При этом ограничения не касаются мужских соревнований. За изменения, которые вступят в силу 20 июня, проголосовали 196 человек из 274.