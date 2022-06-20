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Такого еще не было. FINA всерьез взялась за пловцов-трансгендеров

rus.postimees.ee
Такого еще не было. FINA всерьез взялась за пловцов-трансгендеров
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Бассейн, иллюстративное фото.
Бассейн, иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Международная федерация плавания (FINA) ужесточила требования к трансгендерам, которые собираются участвовать в соревнованиях под эгидой организации, говорится на ее официальном сайте.

Теперь к турниру не будут допускаться трансгендеры, совершившие переход после 12 лет, пишет sportsdaily. Уровень тестостерона у таких спортсменов не должен быть больше 2,5 наномолей на литр. 

«Создание открытой категории будет означать, что у каждого будет возможность соревноваться на элитном уровне. Такого еще не было, поэтому FINA должна быть лидером по этому вопросу», – заявил президент FINA Аль-Мусаллам.

При этом ограничения не касаются мужских соревнований. За изменения, которые вступят в силу 20 июня, проголосовали 196 человек из 274.

В марте 2022 года пловчиха-трансгендер Лия Томас попала в скандал из-за своей победы в чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Томас опередила победительниц Олимпийских игр в Токио. Накануне чемпионка США по плаванию Джери Шанто заявила, что трансгендеры не должны участвовать в женских турнирах.

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