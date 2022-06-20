В мае цена на черный металлический лом упала почти на треть

Как отметил член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа, в мае цена на черный металлический лом упала на 31 процент.

«Главной причиной падения цен является ожидаемое охлаждение экономики во второй половине этого года. В связи с тем, что черный металлический лом преимущественно используется для производства строительной стали, сгустившиеся над перспективами экономики тучи заставляют проявлять чрезвычайную осторожность все секторы, в том числе, конечно же, и строительный. Свежие данные о продаже жилых площадей в США уже в мае показывали снижение 14,4%, что является крупнейшим падением с апреля 2020 года»,- пояснил Колламаа.

По его словам, перекрытые центральными банками краны еще сильнее снижают спрос, и он уже ни в коем случае не превышает предложения.

«Компании меньше инвестируют, а потребители меньше тратят. Несомненно, в это уравнение можно включить также рост процентных ставок, ситуацию вокруг Украины и бушующий в столице Китая Пекине коронавирус. 22-миллионный Пекин ведет гонку со временем, пытаясь обуздать самую серьезную свою вспышку коронавируса с начала пандемии», - подчеркнул Колламаа.