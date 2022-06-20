У Анетт Контавейт новый тренер

45-летний Белтц известен прежде всего как тренер бывшей первой ракетки мира Ангелики Кребер, под его руководством она выиграла в 2016 году два важнейших чемпионата: Australia Open и US Open. Также она прошла в финалы Уимблдона, Олимпиады в Рио и турнира WTA, который традиционно проходит в конце года. Белтц тренировал Кребер в четыре разных периода, последний раз – в прошлом году.

Кроме того, Белтц работал и с хорваткой Донной Векич, благодаря этому сотрудничеству она поднялась на 19 место в турнирной таблице. В ноябре прошлого года тренер работал с неожиданно выигравшей US Open 19-летней британкой Эммой Радучану, но их сотрудничество завершилось в апреле.

Контавейт и Торбен Белтц уже приступили к тренировкам, вскоре, согласно плану, они отправятся в Великобританию, где 27 июня стартует Уимблдонский турнир.

Работа Анетт с тренером Дмитрием Турсуновым прервалась, поскольку из-за проблем с визой тренер не мог сопровождать Контавейт повсюду. И Анетт сказала, что ей нужен тренер, который мог бы ездить с ней на соревнования.

«Я хочу поблагодарить Дмитрия за очень успешную работу, мы разделили с ним множество прекрасных побед», - поблагодарила Контавейт.