Первая ракетка Эстонии, поднявшаяся в рейтинговой таблице WTA на второе место теннисистка Анетт Контавейт начала работать с опытным немецким тренером Торбеном Белтцем.
У Анетт Контавейт новый тренер
45-летний Белтц известен прежде всего как тренер бывшей первой ракетки мира Ангелики Кребер, под его руководством она выиграла в 2016 году два важнейших чемпионата: Australia Open и US Open. Также она прошла в финалы Уимблдона, Олимпиады в Рио и турнира WTA, который традиционно проходит в конце года. Белтц тренировал Кребер в четыре разных периода, последний раз – в прошлом году.
Кроме того, Белтц работал и с хорваткой Донной Векич, благодаря этому сотрудничеству она поднялась на 19 место в турнирной таблице. В ноябре прошлого года тренер работал с неожиданно выигравшей US Open 19-летней британкой Эммой Радучану, но их сотрудничество завершилось в апреле.
Контавейт и Торбен Белтц уже приступили к тренировкам, вскоре, согласно плану, они отправятся в Великобританию, где 27 июня стартует Уимблдонский турнир.
Работа Анетт с тренером Дмитрием Турсуновым прервалась, поскольку из-за проблем с визой тренер не мог сопровождать Контавейт повсюду. И Анетт сказала, что ей нужен тренер, который мог бы ездить с ней на соревнования.
«Я хочу поблагодарить Дмитрия за очень успешную работу, мы разделили с ним множество прекрасных побед», - поблагодарила Контавейт.
Последний турнир Анетт Контавейт, переболевшей в прошлом месяце коронавирусом, состоялся 23 мая. До начала Уимблдона она на корт не выйдет.