Пн, 20.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

"Флора" обыграла "Нымме Калью" и вернулась на первое место в таблице

rus.postimees.ee
"Флора" обыграла "Нымме Калью" и вернулась на первое место в таблице
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Команда "Флора", архивное фото.
Команда "Флора", архивное фото. Фото: Konstantin Sednev

В воскресенье в центральном матче 17-го тура чемпионата Эстонии по футболу таллиннская "Флора" со счетом 2:0 обыграла столичный "Нымме Калью", сообщает rus.err.ee

Героем встречи, которая прошла на стадионе "А. Ле Кок Арена", стал полузащитник "Флоры" Сергей Зенев, оформивший дубль. Уже на 7-й минуте он вывел свою команду вперед, а на 60-й минуте установил окончательный результат.

Набрав 44 очка в 16 играх, "Флора" вернулась на первое место в турнирной таблице. "Левадия", у которой такое же количество очков, провела на одну игру больше.

Ключевые слова
Наверх