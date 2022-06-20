"Флора" обыграла "Нымме Калью" и вернулась на первое место в таблице

Героем встречи, которая прошла на стадионе "А. Ле Кок Арена", стал полузащитник "Флоры" Сергей Зенев, оформивший дубль. Уже на 7-й минуте он вывел свою команду вперед, а на 60-й минуте установил окончательный результат.