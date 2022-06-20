В воскресенье в центральном матче 17-го тура чемпионата Эстонии по футболу таллиннская "Флора" со счетом 2:0 обыграла столичный "Нымме Калью", сообщает rus.err.ee.
"Флора" обыграла "Нымме Калью" и вернулась на первое место в таблице
"Флора" обыграла "Нымме Калью" и вернулась на первое место в таблице
Героем встречи, которая прошла на стадионе "А. Ле Кок Арена", стал полузащитник "Флоры" Сергей Зенев, оформивший дубль. Уже на 7-й минуте он вывел свою команду вперед, а на 60-й минуте установил окончательный результат.
Набрав 44 очка в 16 играх, "Флора" вернулась на первое место в турнирной таблице. "Левадия", у которой такое же количество очков, провела на одну игру больше.
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