«Билет в один конец». Как российские добровольцы едут воевать с Украиной

Для многих регионов, где отсутствуют социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью заработать. Так, например, военкомат Нижнекамска обещает добровольцам денежное довольствие в размере от 200 тысяч рублей в месяц. Это в пять раз выше, чем средняя зарплата в городе. На предложение Минобороны откликаются и люди без реального опыта участия в военных действиях.

По словам Дмитрия, на сборном пункте в Ростове, где он оказался, большую часть добровольцев составляли люди в возрасте старше 45 лет. Не все из них оказались здоровы.

«Я, конечно, понимаю этих пенсионеров. Они приехали туда на патриотизме. Но многие с пузом, половина в очках [с диоптриями] на минус пять и выше. При мне один мужичок упал на построении с инсультом. В общем, посмотрел я на это все и понял, что это реально билет в один конец».

Пробыв в части три дня, Дмитрий решил вернуться домой.

«К тому времени мы еще контракты не подписали. Поэтому, когда нас на стрельбы построили, то я просто отказался. И еще человек пять со мной из строя вышли. Это просто *** (безумие), нафиг такие приколы», - рассказывает он.

Оставшиеся в лагере мужчины, по словам Дмитрия, уже через день были переброшены в Украину и затем приняли участие в боях за Изюм.