Итог домашнего обучения: результаты экзаменов упали почти на три балла

По словам начальника отдела тестирования и оценки департамента Айми Пюйа, экзаменационный период прошел успешно. «Мы в очередной раз усердно поработали, и у нас есть очередное подтверждение того, что наши ученики и школы находятся на хорошем уровне. Сегодняшние выпускники средней школы частично находились на дистанционном обучении, во время их учебы в гимназии вводилось чрезвычайное положение, и им пришлось менять свои учебные привычки и по-новому получать знания», — сказала она.

Департамент по делам образования и молодежи оценил в общей сложности почти 23 000 экзаменационных работ. «Можно сказать, что дистанционное обучение не сильно повлияло на изучение эстонского языка. Результаты государственного экзамена по английскому языку несколько снизились, но отрадно, что на международном экзамене по английскому языку более 80% экзаменуемых получили более высокий уровень владения языком, чем требуется по государственной учебной программе, т.е. показали владение языком на уровне С1-С2. Средний результат по математике немного упал, на это могло повлиять то обстоятельство, что в 2021 году этот экзамен был добровольным и сдавали его те, кто чувствовал себя более уверенно в предмете, а этой весной экзамен был обязательным для всех выпускников. Это отразилось и на результатах экзамена», — прокомментировала Пюйа предварительные итоги госэкзаменов.