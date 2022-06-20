Департамент по делам образования и молодежи обнародовал в Информационной системе экзаменов (EIS) результаты весенних государственных экзаменов, которые показали, что средний балл после периода частичного домашнего обучения по сравнению с предыдущим годом снизился на 2,9 балла, пишет Postimees.
Итог домашнего обучения: результаты экзаменов упали почти на три балла
По словам начальника отдела тестирования и оценки департамента Айми Пюйа, экзаменационный период прошел успешно. «Мы в очередной раз усердно поработали, и у нас есть очередное подтверждение того, что наши ученики и школы находятся на хорошем уровне. Сегодняшние выпускники средней школы частично находились на дистанционном обучении, во время их учебы в гимназии вводилось чрезвычайное положение, и им пришлось менять свои учебные привычки и по-новому получать знания», — сказала она.
Выпускники гимназии имели возможность сдать государственный экзамен по эстонскому языку или эстонскому как второму языку, математике, и экзамен по иностранному языку.
Департамент по делам образования и молодежи оценил в общей сложности почти 23 000 экзаменационных работ. «Можно сказать, что дистанционное обучение не сильно повлияло на изучение эстонского языка. Результаты государственного экзамена по английскому языку несколько снизились, но отрадно, что на международном экзамене по английскому языку более 80% экзаменуемых получили более высокий уровень владения языком, чем требуется по государственной учебной программе, т.е. показали владение языком на уровне С1-С2. Средний результат по математике немного упал, на это могло повлиять то обстоятельство, что в 2021 году этот экзамен был добровольным и сдавали его те, кто чувствовал себя более уверенно в предмете, а этой весной экзамен был обязательным для всех выпускников. Это отразилось и на результатах экзамена», — прокомментировала Пюйа предварительные итоги госэкзаменов.
Всего в этом году государственные экзамены сдавали 10 126 экзаменуемых, из них 8 227 учащихся гимназий, 1 452 учащихся профессионально-технических учебных заведений, и 447 человек, получивших среднее образование ранее.
Предварительные результаты государственных экзаменов
Представлены предварительные результаты государственных экзаменов. Осенью Департамент по делам образования и молодежи опубликует сводную статистику и подробный анализ экзаменов.
Государственный экзамен по эстонскому языку
Средний результат экзамена в этом году – 60,5 балла, экзамен сдал 7051 экзаменуемый. На этот раз максимальную оценку, т.е. 100 баллов, получили пятеро сдавших экзамен.
Государственный экзамен по эстонскому как второму языку
Всего в этом году экзамен сдали 2372 экзаменуемых, средний результат экзамена – 55,9 балла. На государственном экзамене 60 процентов от максимального результата получили 1196 студентов, или 50,4 процента сдававших экзамен. Им также выдается сертификат о владении языком на уровне B2. Двое сдавших экзамен получили по 100 баллов.
Государственный экзамен по математике
По математике можно было сдать государственный экзамен на основе узкого или широкого курса математики. 3926 экзаменуемых сдали экзамен по узкому курсу математики и 4738 экзаменуемых по широкому курсу математики. Средний балл за экзамен по узкому курсу математики составляет 32,2 балла, а за экзамен по широкому курсу математики — 55,5 балла. Высший балл на экзамене по узкому курсу математики получили пять, а на экзамене по широкому курсу математики – 23 экзаменуемых.
Экзамены по иностранному языку
Как экзамен по иностранному языку выпускники могли сдать государственный экзамен по английскому языку или международный экзамен по английскому языку, а также сдать международный экзамен по французскому или немецкому языку.
В государственном экзамене по английскому языку приняли участие 4015 экзаменуемых, из которых 28,6% достигли уровня В1 и 47,5% - уровня В2. Средний балл на экзамене – 66,5 балла. Четверо из сдававших получили 100-балльный результат.
В течение учебного года в международном экзамене по английскому языку Cambridge C1 Advanced приняли участие 4439 студентов. 3630 учащихся, то есть 81,8 процента сдавших экзамен, получили оценку C1 или выше.
Международный экзамен по иностранному языку, который приравнивается к государственному экзамену по иностранному языку, сдавали по французскому языку 237 экзаменуемых, и 57 – по немецкому языку.
В этом году международный экзамен по русскому языку не проводился. Учащиеся могли сдать государственный экзамен по русскому языку как иностранному на уровень В1. Экзамен сдали 157 учеников. Средний балл экзамена составил 80,9 балла. Ни один экзаменуемый не набрал максимального балла.
В период обжалования с экзаменационными работами можно ознакомиться в Информационной системе экзаменов (EIS) до 28 июня или, предварительно зарегистрировавшись, в Департаменте по делам образования и молодежи . Апелляции могут быть поданы в Министерство образования и науки в течение пяти рабочих дней после обнародования результатов экзамена.
Дополнительную информацию об ознакомлении с работами и подаче апелляций можно найти на домашней странице департамента https://harno.ee/uudised/ingrieksamitoodega-tutvumine-ja-apelleerimine-0.
Дополнительную информацию о государственных экзаменах можно найти на сайте Департамента по делам образования и молодежи harno.ee/ingrieksamid.