Скульптор Верго Верник отправил в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства ходатайство о продлении срока изготовления памятника Константину Пятсу, так как каменотёс отбывает наказание в учреждении заключения за нарушение ПДД, а заменить его некем.
Нарочно не придумаешь: изготовление скульптуры Пятса откладывается, так как каменотес отбывает наказание
Нарочно не придумаешь: изготовление скульптуры Пятса откладывается, так как каменотес отбывает наказание
К 3 августа на Новом рынке за Национальной оперой «Эстония» планировали установить памятник Константину Пятсу: конкурс идей был проведен в позапрошлом году, его победителями стали Тойво Таммик и Верго Верник с проектом «Глава государства».
Верник попросил городскую управу продлить срок изготовления скульптуры Пятса до 15 сентября, передает ERR.
«Основной причиной продления срока является непредвиденная чрезвычайная ситуация, когда каменотес, осуществлявший камнерезные работы в качестве субподрядчика, уже не мог выполнять прописанные в договоре работы, так как находится в учреждении заключения. Решение этого форс-мажора осложняет то обстоятельство, что мало кто в Эстонии занимается такой специфической работой», - объяснил Верник.
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