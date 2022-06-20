Нарочно не придумаешь: изготовление скульптуры Пятса откладывается, так как каменотес отбывает наказание

К 3 августа на Новом рынке за Национальной оперой «Эстония» планировали установить памятник Константину Пятсу: конкурс идей был проведен в позапрошлом году, его победителями стали Тойво Таммик и Верго Верник с проектом «Глава государства».

«Основной причиной продления срока является непредвиденная чрезвычайная ситуация, когда каменотес, осуществлявший камнерезные работы в качестве субподрядчика, уже не мог выполнять прописанные в договоре работы, так как находится в учреждении заключения. Решение этого форс-мажора осложняет то обстоятельство, что мало кто в Эстонии занимается такой специфической работой», - объяснил Верник.