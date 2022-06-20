Война Путина с Украиной меняет жизни тех, кто молод, самостоятелен и успешен. Rus.Postimees пообщался с молодыми россиянами, профессионалами из разных городов России. Первым на вопросы ответил Денис Ноли, 24-летний инвалид-колясочник из Санкт-Петербурга, выпускник известной в России кузницы современных технических специалистов – Университета ИТМО. Молодой человек делал российско-американский стартап, который рухнул после 24 февраля, а приглашение юного бизнесмена на Петербургский Экономический Форум было аннулировано за поддержку Украины в соцсетях. Его дед, чей отец воевал против нацистов во Вторую мировую войну, сегодня оправдывает Гитлера.
Имя собеседника изменено по его просьбе в целях безопасности.
«Почисти все переписки, ФСБ будет тебя читать». Молодой россиянин о последствиях войны для своего бизнеса и семьи
Война Путина с Украиной меняет жизни тех, кто молод, самостоятелен и успешен. Rus.Postimees пообщался с молодыми россиянами, профессионалами из разных городов России. Первым на вопросы ответил Денис Ноли, 24-летний инвалид-колясочник из Санкт-Петербурга, выпускник известной в России кузницы современных технических специалистов – Университета ИТМО. Молодой человек делал российско-американский стартап, который рухнул после 24 февраля, а приглашение юного бизнесмена на Петербургский Экономический Форум было аннулировано за поддержку Украины в соцсетях. Его дед, чей отец воевал против нацистов во Вторую мировую войну, сегодня оправдывает Гитлера.
- Как долго у вас продолжался шок от осознания, что твоя страна развязала полномасштабную войну в Европе?
- Шок продолжался около месяца. Первую неделю вообще не верил, что такое могло произойти. Постоянно думал, что это какой-то злой прикол… Сил что-то делать не было: только зацикленное чтение телеграм-каналов и новостей. Потом и это стало рутиной. Пришло понимание, что надо что-то делать.
У нас с коллегами был стартап – умная гитара с синтезатором для начинающих музыкантов и людей с ограниченными возможностями. У меня у самого миодистрофия Дюшена. Это такая штука, когда мышцы не могут расти. Тяжело руку поднять. Я в коляске все время. Чтобы играть на нашей гитаре, не нужны усилия для зажимания струн. Стартап был американский, там привлекали инвестиции. 24 февраля это стало все не реально… Все заморозилось, все труды и усилия двух лет…
- Что конкретно изменилось в вашей жизни из-за войны?
- У нас застряли инвестиции, которые мы получили в американском банке. Два месяца не могли вывести деньги, чтобы команде выдать зарплату. Российские инвестиции стали невозможны: тут инвесторы тоже в шоке. Они и до этой ситуации не были щедрыми. Один человек просто дал миллион рублей.
Второй – инвестор Максим Спиридонов, за неделю до 24 февраля инвестировал 10 000 долларов на условиях, что мы за месяц должны выполнить определенные задачи. Но в итоге он сам потерял много денег на других стартапах. А американцы открестились, пока мы в России. Мы вели с ними переговоры где-то полгода. Уже подошли к подписи документов в марте, чтобы получить 200 000 долларов.
Моя жизнь сейчас остановилась. Мы пробовали в Финляндию переехать. Но чтобы туда ехать по стартап-визе, нужны стартовые деньги, чтобы жить. У меня основная работа – контент менеджер. Зарплата упала вдвое за эту весну. Денег осталось только на еду. Раньше хватало на отдых развлечения и развитие проектов.
- Вы как-то публично выражали свое отношение к войне?
- В прошлом году меня пригласили на ПМЭФ, когда я был еще в Университете ИТМО. В этом году тоже, но сказали, что, даже если есть приглашение, надо заплатить миллион рублей за участие. Я позвонил через друзей в Минобразования: «Откуда у студента деньги? Вы не охренели?». Сделали исключение для меня. Но вчера позвонили и сказали, что мне отказали в участии без объяснения причин. Я пошутил, что после того, как туда приехал «Талибан», в разделе стартапов будет лекция на тему «Как взорвать рынок».
Моя цель была – выцепить гранты, или найти кого-то с деньгами, чтобы попытаться поднять локальные проекты в России, чтобы зарабатывать. На днях я получил диплом, закончив магистратуру. Однако все инновационное предпринимательство в РФ – это теперь продажа одежды или шаурмы на рынке. Поэтому хотел искать людей на ПМЭФ.
Может быть, кто-то поддержал бы бизнес-план. Но, видимо, что-то нашли у меня в Facebook. Хотя я ничего и не писал после 24 февраля. Было пару комментариев. Флаг Украины на аватарке. Еще в прошлом году мне сказали перед ПМЭФ: «Почисти все переписки, ФСБ будет тебя читать, как читают всех, кто идет на форум». Я тогда на всякий случай отписался от нескольких пабликов, и все было хорошо. В этом году ничего не чистил. Видимо, что-то нашли.
- Каковы взаимоотношения с родными и прародителями? Есть ли раскол в семье, недопонимание в связи с войной?
- Поддерживают войну только бабушки и дедушки, которые сидят у телевизора и кушают там то, что кушают. А друзья, мама и родственники, кто моложе, конечно же, ничего этого не поддерживают. Разлом идет по линии 60+. Я перестал общаться c бабушкой и с дедом. Дед стал оправдывать поступки Гитлера. Я ему привел в пример Гитлера, который говорил и делал примерно то же самое, что сейчас говорят и делают в России.
И дед сказал: «Значит, он понимал, что он делает. У него больше информации было». И это говорит мой дед, который ненавидит фашистов. Отец его воевал. То есть людям этого возраста настолько сложно осознать реальность, что они готовы оправдывать нацистов второй мировой. Бабушка с Украины родом. Полтава.
Но для нее те, кто не поддерживает Путина – бандеровцы и нацисты. А в Украине все делают правильно: «Надо на место поставить». Я ей говорю, что там же идет оккупация, хотя нам говорили на старте войны, что ничего захватывать не будут. И бабушка успокаивала нас, что ничего никто захватывать не будет. А теперь говорит, что это наши земли, все правильно. Она всю жизнь вообще-то прожила в Курске. Ей самой эти земли до одного места, на самом деле…
- Как вы думаете, что слова Россия и русский теперь означают для мирового сообщества? Как вы сами чувствуете, как к вам относятся сейчас за рубежом?
- Для большинства людей они изменили свой смысл. На Западе СМИ тоже любят хлесткие заголовки. И, если их почитать без привязки к географии, то может показаться, что это про то же самое коллективное марширование под буквой Z. Запад не понимает Россию. Там кажется, что, если в РФ нет протестов, значит, люди поддерживают войну. Они не понимают, что тут людей просто превратили в скот, который не имеет мнения.
А на Западе же, если людей что-то не устраивает, они протестуют, готовы умирать за свободы свои. Есть непонимание русских. Исторически так сложилось, что инициативных людей в России уничтожали и истребляли веками. Осталось то, что осталось.
- В каком состоянии, на ваш взгляд, будет Россия через год?
- Сложно сказать. Экономика у нас супер непредсказуемая. Все думали, что доллар улетит за 300 рублей. Но рубль сильно укрепился, стало еще хуже. Куча факторов будет влиять. Как на фронте будут дела. Как будет внутри экономика справляться. Какую еще жуть устроят.
Мое единственное желание, чтобы люди перестали умирать со всех сторон, а им закончили промывать мозги, чтобы просто работать и развиваться. Я удивляюсь, что в пропаганду еще многие верят, ведь она настолько тупорылая. Люди 40+ уже на это не ведутся. Они могут выйти в Интернет и узнать о происходящем сами.
Большой текст о том, как война разрушает работу умных самостоятельных молодых россиян, раскалывает их семьи, читайте в следующем номере бумажного еженедельника от команды Rus.Postimees, который выйдет из печати 30 июня.