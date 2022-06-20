«Почисти все переписки, ФСБ будет тебя читать». Молодой россиянин о последствиях войны для своего бизнеса и семьи

- Как долго у вас продолжался шок от осознания, что твоя страна развязала полномасштабную войну в Европе? - Шок продолжался около месяца. Первую неделю вообще не верил, что такое могло произойти. Постоянно думал, что это какой-то злой прикол… Сил что-то делать не было: только зацикленное чтение телеграм-каналов и новостей. Потом и это стало рутиной. Пришло понимание, что надо что-то делать. У нас с коллегами был стартап – умная гитара с синтезатором для начинающих музыкантов и людей с ограниченными возможностями. У меня у самого миодистрофия Дюшена. Это такая штука, когда мышцы не могут расти. Тяжело руку поднять. Я в коляске все время. Чтобы играть на нашей гитаре, не нужны усилия для зажимания струн. Стартап был американский, там привлекали инвестиции. 24 февраля это стало все не реально… Все заморозилось, все труды и усилия двух лет… - Что конкретно изменилось в вашей жизни из-за войны? - У нас застряли инвестиции, которые мы получили в американском банке. Два месяца не могли вывести деньги, чтобы команде выдать зарплату. Российские инвестиции стали невозможны: тут инвесторы тоже в шоке. Они и до этой ситуации не были щедрыми. Один человек просто дал миллион рублей.

Второй – инвестор Максим Спиридонов, за неделю до 24 февраля инвестировал 10 000 долларов на условиях, что мы за месяц должны выполнить определенные задачи. Но в итоге он сам потерял много денег на других стартапах. А американцы открестились, пока мы в России. Мы вели с ними переговоры где-то полгода. Уже подошли к подписи документов в марте, чтобы получить 200 000 долларов.



Моя жизнь сейчас остановилась. Мы пробовали в Финляндию переехать. Но чтобы туда ехать по стартап-визе, нужны стартовые деньги, чтобы жить. У меня основная работа – контент менеджер. Зарплата упала вдвое за эту весну. Денег осталось только на еду. Раньше хватало на отдых развлечения и развитие проектов.



- Вы как-то публично выражали свое отношение к войне?



- В прошлом году меня пригласили на ПМЭФ, когда я был еще в Университете ИТМО. В этом году тоже, но сказали, что, даже если есть приглашение, надо заплатить миллион рублей за участие. Я позвонил через друзей в Минобразования: «Откуда у студента деньги? Вы не охренели?». Сделали исключение для меня. Но вчера позвонили и сказали, что мне отказали в участии без объяснения причин. Я пошутил, что после того, как туда приехал «Талибан», в разделе стартапов будет лекция на тему «Как взорвать рынок».



Моя цель была – выцепить гранты, или найти кого-то с деньгами, чтобы попытаться поднять локальные проекты в России, чтобы зарабатывать. На днях я получил диплом, закончив магистратуру. Однако все инновационное предпринимательство в РФ – это теперь продажа одежды или шаурмы на рынке. Поэтому хотел искать людей на ПМЭФ.