От редакции ⟩ Темник для нового правительства: энергокризис, гарантии НАТО, образование

Новая коалиция столкнется сразу с тремя масштабными проблемами: скачок цен на отопление грядущей зимой, сложности с получением от НАТО новых гарантий безопасности и все чаще озвучиваемая проблема русскоязычных школ, не гарантирующих овладения эстонским.

Мы живем в военное время и стабильность общества нужно беречь. Если правительство просто попросит граждан затянуть пояса потуже и окажет помощь лишь самым бедным, то солидарность с Украиной может ослабнуть. Усилится склонность к уступкам российскому режиму во вред будущему Эстонии и отношениям с Украиной. У готовности терпеть гигантские цены ради принципов есть свой предел: общество не хочет возвращаться к уровню жизни 1999 года. Традиционная для реформистов экономность и нежелание брать ссуды может оказаться неприемлемой стратегией в нынешней ситуации.

Долговременными решениями для энергетического кризиса могут стать только ускорение перехода на возобновляемые источники энергии и собственный терминал сжиженного газа. Правительство обязано незамедлительно приступить к модернизации энергетики. Все остальное – полумеры. Неприемлемо, что у обдуваемой морскими ветрами страны до сих пор нет крупных парков ветряных генераторов, которые в Дании дают около половины всего электричества.

С гарантиями НАТО придется попотеть. Эстонии для сохранения свободы и независимости нужно больше солдат и высокотехнологичной военной техники. Как заявляла премьер Кая Каллас, цель – получить после июньского саммита НАТО в Мадриде целую союзническую дивизию.

Задачи нашей оборонной политики обусловлены реальной угрозой со стороны России, которая стала очевидной для всех 24 февраля. Но эти планы натыкаются на ограниченные ресурсы стран-союзниц и мнение, что Россия и так уже выдохлась. Россия стала непредсказуемым агрессивным государством, в основе которого лежит культ силы. Чтобы ни одна бомба не упала на жилые районы Нарвы, Таллинна или Маарду, нам нужно больше поддержки союзников. Правительство должно сработать во внешней и оборонной политике, как швейцарские часы. Тогда-то и выяснится, действительно ли Кая Каллас – железная леди.