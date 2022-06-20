В преддверии Иванова дня все магазины Prisma будут работать 24 часа

В работающих круглосуточно магазинах клиенты могут делать праздничные покупки в любое подходящее для них время. «Наиболее оживленными днями для покупок к празднику являются 22 и 23 июня, когда магазины загружены больше обычного. Магазины, работающие круглосуточно, можно посетить как рано утром, так и поздно вечером, чтобы избежать толпы. Отзывы клиентов об этой возможности были весьма положительными», – сообщил директор по ассортименту и закупкам продуктов питания Prisma Peremarket Каймо Нийтару.

Самыми популярными товарами в праздничный период являются мясопродукты, подходящие для жарки на гриле, и различные напитки, но прочно занимают свою нишу и фрукты с овощами. «Среди хитовых продуктов – арбузы и эстонское мясо и продукты для гриля. Люди чаще начали отдавать предпочтение более легким продуктам для приготовления на гриле – к примеру, продуктам из курицы и рыбе», – заметил Нийтару. По его словам, в этом году в ассортимент пополнен особенно широким выбором сыров для гриля и веганских шашлыков.

Что касается напитков, Нийтару отметил рост продаж безалкогольных напитков. «Потребление безалкогольных напитков растет с каждым годом, появляется много новых вариантов и вкусов. В этом году мы наблюдаем рост популярности безалкогольных коктейлей и основ для их смешивания. Среди прохладительных летних напитков по-прежнему очень популярен квас», – сказал Нийтару.

Помимо всего необходимого для сервировки стола к Яанову дню, Prisma также предлагает выбор всевозможных принадлежностей для гриля и отдыха на свежем воздухе.