Чемпионка Европы по фехтованию: "Победа показывает, что Украина свободна"

«Я думаю, эта победа очень мне многое даст. Этот успех – на самом деле работа огромной команды. Каждый человек в моей жизни сделал большой или маленький вклад в эту победу. Поэтому я безгранично рада всем людям, что меня окружают и поддерживают. Я безгранично рада, что я – украинка и могу представлять Украину на мировой арене. Для меня это очень важно, потому что сейчас победы – это колокольчик о том, что мы здесь, украинцы. У нас есть свое государство, своя территория. Мы свободны. Моя мечта – выиграть Олимпийские игры! Вообще у меня в планах есть «золотая троица»: выиграть чемпионат Европы – это уже готово, выиграть чемпионат мира – надеемся, что все получится, и, наконец, еще выиграть Олимпийские игры. Собрать весь комплект, так сказать. Поэтому работаем ради этого», – сказала шпажистка.