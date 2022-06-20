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Государство выделит 5,1 млн евро на поддержку обучения детей военных беженцев из Украины

rus.postimees.ee
Государство выделит 5,1 млн евро на поддержку обучения детей военных беженцев из Украины
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Школьники. Изображение является иллюстративным.
Школьники. Изображение является иллюстративным. Фото: Heikki Leis

Министерство образования и науки выделит в общей сложности 5,1 млн евро муниципальным и частным школам, детским садам и яслям, чтобы поддержать детей и подростков из числа беженцев из Украины в продолжении образования в Эстонии.

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, дополнительный бюджет - это ключ к тому, чтобы украинские беженцы могли продолжить образование во всех уездах Эстонии. "Мы обязались предоставить детям и молодежи из Украины возможность получить образование на всех уровнях обучения, а также предоставить доступ к изучению эстонского языка, занятиям по интересам и молодежным мероприятиям", — сказала министр Керсна.

Размер пособия составит 465 евро в месяц на каждого ребенка в муниципальном или частном детском саду или яслях и 506 евро в месяц на ученика общеобразовательной школы. Финансирование основано на данных о детях украинских военных беженцев, внесенных в Эстонскую информационную систему образования (EHIS) по состоянию на 31.05.2022. Пособие, которое будет выплачено в июне, назначается задним числом за период февраль-май с учетом ежемесячного изменения количества учеников. В сентябре пособие будет выплачено за период июнь-август, а в январе 2023 года - за период сентябрь-декабрь текущего года.

Содержатели учебных заведений могут использовать пособие:

  • на создание школьных мест в начальном и общем образовании (включая заработную плату учителей и помощников учителей, приобретение учебных пособий и оборудования, организацию выездных мероприятий);
  • на дополнительное базовое обучение эстонскому языку;
  • на организацию услуг по поддержке образования (переводчики, логопеды, психологи и т.д.);
  • на услуги по поддержке образования (например, транспорт, питание и т.д.);
  • на предоставление образования/мероприятий по интересам;
  • на молодежную работу.

В государственных школах и государственных профессионально-технических училищах учащимся, которые являются военными беженцами из Украины, также гарантируется бесплатное место за счет государственного бюджета.

Всего в дополнительном бюджете Министерству образования и науки выделено 77,2 млн евро, из которых большая часть - 76,7 млн евро - предназначена для обучения военных беженцев. Рийгикогу принял дополнительный бюджет на 2022 год 18 мая.

В Эстонии осталось почти 13 800 украинских беженцев в возрасте до 19 лет, из которых 4 700 зарегистрированы в EHIS на уровнях дошкольного и основного образования.

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