В Кассе по безработице зарегистрирован 4781 украинский беженец

Согласно статистике Кассы по безработице, за прошлую неделю с 13 по 19 июня на учет встали 308 украинских беженцев.

На прошлой неделе сняты с учета в качсетве безработных 106 человек, 51,9 процента прекратили числиться безработными по собственному желанию, а 38,7 процента как нашедшие работу. Всего сняты с учета 3234 человека, 2569 из них приступили к работе.

54 процента украинских беженцев ищут работу в Харьюмаа, 10,5 процента в Ида-Вирумаа, 9,3 процента в Тартумаа, 5,2 процента в Ляэне-Вирумаа, 4,4 процента в Пярнумаа и 4,3 процента в Валгамаа.

Женщины составляют 84,7, а мужчины 15,3 процента вставших на учет беженцев, получивших международную защиту, 10,2 процента относятся к возрастной группе 16–24 года, 74,8 процента к возрастной группе 25–54 года, а 15,1 процента - это люди старше 55 лет.

У 62,6 процента вставших на учет украинских беженцев высшее образование, а у 10,8 процента специальное, 15,4 процента не имеют специального образования, данные об образовании 11,2 процента вставших на учет не известны.

По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли — 19,4 процента, 19 процентов составляют специалисты высшего уровня, 13,2 процента техники и специалисты среднего звена, а 14,1 процента не имеют трудового стажа.

На прошлой неделе пособие по безработице получали 153 человека (49,7 процента) вставших на учет. Всего пособие или компенсацию получают 77,4 процента зарегистрированных в качестве безработных.

На прошлой неделе как нашедшие работу сняты с учета 111 человек. Всего сняты с учета 2928 человек, 2388 из них приступили к работе.