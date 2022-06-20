Сегодня исполняется 30 лет с того момента, как в обращение были введены эстонские кроны. И хотя мы давно перешли на евро, эстонцы по-прежнему испытывают к кронам самые нежные чувства. После проведенного на рынке опроса пожилые люди стали вспоминать, сколько стоила водка, авоська с продуктами или литр бензина, рассказывает Tartu Postimees.
Уличный опрос ⟩ Эстонские кроны были введены в обращение ровно 30 лет назад. Что вы купили на них в первую очередь?
Павел Варунин, иконописец
Я не помню, что купил на первые кроны. Но точно знаю, что 500 крон — это была хорошая зарплата. Еще помню, что в продуктовом магазине «Кивилинна» большая покупка сопровождалась выдачей бесплатного пакета. И, конечно, они исчезли очень быстро.
Ээви Лайнемяэ, продавщица
Не вызывает сомнений, что за одну крону можно было купить больше, чем за один евро. Если в кошельке завалялись 50 евро, то в магазине можно было здорово затариться. Вероятно, первые кроны пошли на детей и внуков.
Иллар Тылго, картофелевод
Скорее всего, купил что-то обычное. Например, банан. Помню, что, когда кроны только ввели, топливо было очень дешевым. Где-то 30 центов за литр, но я его тогда не покупал, так как в гараже было полно запасов бензина.
Маарика Киви, продавщица
Я была тогда 23-летней и не помню, что купила. Но моя зарплата в то время составляла 200 крон.
Ааво Тоотс, пенсионер
Я правда не помню, что купил. Я работал слесарем и получал зарплату в 200 евро.
Майа Тууль, продавщица
В то время я занималась сельским хозяйством. Именно в тот день мы проводили первую ночь в собственном доме. Точно помню, что купила на первые кроны: в Ряпина я потратила пять центов на скребок для коров.