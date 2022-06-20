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Уличный опрос ⟩ Эстонские кроны были введены в обращение ровно 30 лет назад. Что вы купили на них в первую очередь?

Раннар Раба
Эстонские кроны были введены в обращение ровно 30 лет назад. Что вы купили на них в первую очередь?
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Павел Варунин.
Павел Варунин. Фото: Kristjan Teedema

Сегодня исполняется 30 лет с того момента, как в обращение были введены эстонские кроны. И хотя мы давно перешли на евро, эстонцы по-прежнему испытывают к кронам самые нежные чувства. После проведенного на рынке опроса пожилые люди стали вспоминать, сколько стоила водка, авоська с продуктами или литр бензина, рассказывает Tartu Postimees.

Павел Варунин, иконописец

Я не помню, что купил на первые кроны. Но точно знаю, что 500 крон — это была хорошая зарплата. Еще помню, что в продуктовом магазине «Кивилинна» большая покупка сопровождалась выдачей бесплатного пакета. И, конечно, они исчезли очень быстро.

Ээви Лайнемяэ
Ээви Лайнемяэ Фото: Kristjan Teedema

Ээви Лайнемяэ, продавщица

Не вызывает сомнений, что за одну крону можно было купить больше, чем за один евро. Если в кошельке завалялись 50 евро, то в магазине можно было здорово затариться. Вероятно, первые кроны пошли на детей и внуков.

Иллар Тылго.
Иллар Тылго. Фото: Kristjan Teedema

Иллар Тылго, картофелевод

Скорее всего, купил что-то обычное. Например, банан. Помню, что, когда кроны только ввели, топливо было очень дешевым. Где-то 30 центов за литр, но я его тогда не покупал, так как в гараже было полно запасов бензина.

Маарика Киви.
Маарика Киви. Фото: Kristjan Teedema

Маарика Киви, продавщица

Я была тогда 23-летней и не помню, что купила. Но моя зарплата в то время составляла 200 крон.

Ааво Тоотс.
Ааво Тоотс. Фото: Kristjan Teedema

Ааво Тоотс, пенсионер

Я правда не помню, что купил. Я работал слесарем и получал зарплату в 200 евро.

Майа Туул.
Майа Туул. Фото: Kristjan Teedema

Майа Тууль, продавщица

В то время я занималась сельским хозяйством. Именно в тот день мы проводили первую ночь в собственном доме. Точно помню, что купила на первые кроны: в Ряпина я потратила пять центов на скребок для коров.

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