Уличный опрос ⟩ Ровно 30 лет назад были введены в обращение эстонские кроны. Что вы купили на них в первую очередь?

Павел Варунин, иконописец

Я не помню, что купил на первые кроны. Но точно знаю, что 500 крон — это была хорошая зарплата. Еще помню, что в продуктовом магазине «Кивилинна» большая покупка сопровождалась выдачей бесплатного пакета. И, конечно, они исчезли очень быстро.

Ээви Лайнемяэ Фото: Kristjan Teedema

Ээви Лайнемяэ, продавщица

Не вызывает сомнений, что на одну крону можно было купить больше, чем на один евро. Если в кошельке завалялись 50 евро, то в магазине можно было здорово затариться. Вероятно, первые кроны пошли на детей и внуков.

Иллар Тылго. Фото: Kristjan Teedema

Иллар Тылго, картофелевод

Скорее всего, купил что-то обычное. Например, банан. Помню, что, когда кроны только ввели, топливо было очень дешевым. Где-то 30 центов за литр, но я его тогда не покупал, так как в гараже было полно запасов бензина.

Маарика Киви. Фото: Kristjan Teedema

Маарика Киви, продавщица

Я была тогда 23-летней и не помню, что купила. Но моя зарплата в то время составляла 200 крон.

Ааво Тоотс. Фото: Kristjan Teedema

Ааво Тоотс, пенсионер

Я правда не помню, что купил. Я работал слесарем и получал зарплату в 200 евро.

Майа Туул. Фото: Kristjan Teedema

Майа Тууль, продавщица