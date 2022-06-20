ФСБ сообщает о якобы арестованном эстонском шпионе

Как заявляет пресс-служба ФСБ, задержан гражданин Эстонии 1989 года рождения, «который выражал намерение выполнить задания, порученные ему представителями специальной службы указанного государства по сбору сведений в отношении сотрудников ФСБ России, допущенных к государственной тайне, а также лиц, конфиденциально с ними сотрудничающих, для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации».

«Гражданину Эстонии сделали официальное предупреждение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления», — пишет Regnum со ссылкой на ведомство.

Rus.Postimees отправил в Министерство иностранных дел Эстонии запрос о правдивости информации, заявленной российскими силовиками.