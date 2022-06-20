В пятницу пресс-служба ФСБ по Мурманской области сообщила о задержании гражданина Эстонии, якобы по обвинению в шпионаже.
ФСБ сообщает о якобы арестованном эстонском шпионе
Как заявляет пресс-служба ФСБ, задержан гражданин Эстонии 1989 года рождения, «который выражал намерение выполнить задания, порученные ему представителями специальной службы указанного государства по сбору сведений в отношении сотрудников ФСБ России, допущенных к государственной тайне, а также лиц, конфиденциально с ними сотрудничающих, для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации».
«Гражданину Эстонии сделали официальное предупреждение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления», — пишет Regnum со ссылкой на ведомство.
Rus.Postimees отправил в Министерство иностранных дел Эстонии запрос о правдивости информации, заявленной российскими силовиками.
Михкель Тамм, глава отдела по связям с общественностью МИДа Эстонии, сказал Rus.Postimees, что статья 39 консульской конвенции между Российской Федерацией и Эстонской Республикой устанавливает обязанность информирования о задержании граждан в течение трех суток. Россия не уведомляла посольство Эстонии о задержанных гражданах Эстонии, хотя три дня с момента заявленного задержания уже прошло. По словам Тамма, МИД Эстонии ожидает официального извещения от российской стороны.