В пятницу пресс-служба ФСБ по Мурманской области сообщила о задержании гражданина Эстонии по обвинению в шпионаже.
ФСБ сообщает об аресте эстонского шпиона
ФСБ сообщает об аресте эстонского шпиона
Как заявляет пресс-служба ФСБ, задержан гражданин Эстонии 1989 года рождения, «который выражал намерение выполнить задания, порученные ему представителями специальной службы указанного государства по сбору сведений в отношении сотрудников ФСБ России, допущенных к государственной тайне, а также лиц, конфиденциально с ними сотрудничающих, для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации».
«Гражданину Эстонии сделали официальное предупреждение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления», — пишет Regnum со ссылкой на ведомство.
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