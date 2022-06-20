Галерея ⟩ Страшный сон автомобилистов набирает обороты

Движение на перекрестке улиц Лийвалайа-Сюда-Веэрени нарушено уже несколько дней. По Лийвалайа в обоих направлениях можно пересечь перекресток только по одной полосе. Также там не работают светофоры, а свой вклад в неразбериху вносят пешеходы, которые смело ступают на пешеходный переходы, поскольку у регулировщиков времени на них не хватает.