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Галерея ⟩ Страшный сон автомобилистов набирает обороты

rus.postimees.ee
Страшный сон автомобилистов набирает обороты
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Кошмар перемещающихся на машинах участников движения, обрушивающийся на них каждое лето, то есть постоянные ремонтные работы, в этом году начался чуть позже. Но самое неприятное на улице Лийвалайа в Таллинне уже началось, пишет Postimees.

Движение на перекрестке улиц Лийвалайа-Сюда-Веэрени нарушено уже несколько дней. По Лийвалайа в обоих направлениях можно пересечь перекресток только по одной полосе. Также там не работают светофоры, а свой вклад в неразбериху вносят пешеходы, которые смело ступают на пешеходный переходы, поскольку у регулировщиков времени на них не хватает.

Из-за этого увидеть конец образовавшихся на месте пробок невооруженным глазом невозможно. Из графиков выпадают и ходящие по Лийвалайа рейсовые автобусы.

В понедельник к 11 часов ситуация улучшилась настолько, что хвост машин, едущих в сторону Пярнуского шоссе, заканчивался уже у гостиницы «Олимпия». В обратном направлении пробка начиналась только у Пярнуского шоссе.

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