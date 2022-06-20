Полиция ищет жившего в Ласнамяэ 22-летнего Алекса

Рост Алекса 180 сантиметров, он спортивного телосложения. У него короткие темные волосы и темно-карие глаза.

По имеющейся информации, в последний раз, когда его видели, Алекс был одет в черную футболку, черные брюки с карманами, черные узкие кожаные сапоги. На голове у него была черная бейсболка. После 20 апреля телефон Алекса отключен, и его место нахождения установить не удается. В последнее время Алекс жил в Ласнамяэ.