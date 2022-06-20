Полиция просит помощи в розыске 22-летнего Алекса, который в последний раз общался со своими родственниками 20 апреля.
Полиция ищет жившего в Ласнамяэ 22-летнего Алекса
Полиция ищет жившего в Ласнамяэ 22-летнего Алекса
Рост Алекса 180 сантиметров, он спортивного телосложения. У него короткие темные волосы и темно-карие глаза.
По имеющейся информации, в последний раз, когда его видели, Алекс был одет в черную футболку, черные брюки с карманами, черные узкие кожаные сапоги. На голове у него была черная бейсболка. После 20 апреля телефон Алекса отключен, и его место нахождения установить не удается. В последнее время Алекс жил в Ласнамяэ.
Полиция просит всех, кто обладает хоть какой-то информацией о месте нахождения Алекса, сообщить об этом по короткому номеру 112. Также Алекс может сам сообщить о себе по этому номеру или связаться со своими родственниками.
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