Важно знать: как будут оказывать медицинскую помощь в Таллинне в праздничные дни

В предстоящие праздничные дни, 23 и 24 июня, а также в следующие за ними выходные дни в случае возникновения проблем со здоровьем люди могут круглосуточно обращаться в отделения экстренной медицины. Также будут открыты Таллиннская стоматологическая клиника и дежурные аптеки, за консультацией можно обратиться по номеру семейных врачей.