В предстоящие праздничные дни, 23 и 24 июня, а также в следующие за ними выходные дни в случае возникновения проблем со здоровьем люди могут круглосуточно обращаться в отделения экстренной медицины. Также будут открыты Таллиннская стоматологическая клиника и дежурные аптеки, за консультацией можно обратиться по номеру семейных врачей.
Важно знать: как будут оказывать медицинскую помощь в Таллинне в праздничные дни
Отделения экстренной медицины при всех Таллиннских больницах и Таллиннская скорая помощь работают круглосуточно семь дней в неделю. Чтобы вызвать скорую помощь, нужно позвонить на номер 112.
Таллиннская стоматологическая клиника (Тоомпуйестеэ, 4b) 22 июня будет открыта с 8 до 18 часов, будут оказываться все стоматологические услуги. В четверг и пятницу будет оказываться первая помощь с 9 до 14 часов. Первую помощь осуществляют лечащий врач и хирург, открыт рентген-кабинет. В субботу и воскресенье пациентам предлагают первую помощь.
Проконсультироваться по вопросам здоровья можно, позвонив на консультационный номер семейных врачей 1220 или +372 634 6630. В период 23–26 июня с 8 до 22 часов можно будет продлить рецепт.
Дежурная клиника (Пярнуское шоссе, 48а) оказывает помощь 23 и 24 июня с 12 до 16, 23 июня пациентов принимает также гинеколог (предварительная регистрация на странице valvekliinik.ee).
Таллиннские дежурные аптеки открыты по адресу Тынисмяги, 5 (тел. 6442282) и Викерлазе, 19 (тел. 6384339).