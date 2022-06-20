Китай купил у России сырой нефти на рекордную сумму

В то время, когда западный мир пытается отказаться от российской нефти, газа и угля или сократить их объемы, поставки энергоносителей из России в Китай бьют новые рекорды. Недавно опубликованные таможенные данные показывают, что в прошлом месяце Россия стала крупнейшим партнером Китая по торговле сырой нефтью, потеснив на троне Саудовскую Аравию.

По данным таможни, импорт сырой нефти в Китай также увеличился по сравнению с прошлым годом на 55 процентов: до 8,42 млн тонн.

Хотя спрос на сырую нефть в Китае был снижен из-за ограничений Covid-19, а экономика замедлилась, ведущие импортеры страны, в том числе нефтеперерабатывающий гигант Sinopec и нефтетрейдер Zhenhua Oil, ускорили закупки так называемой уральской сырой нефти, чтобы воспользоваться преимуществами разницы в цене 30 долларов с Brent и WTI.

Помимо сырой нефти, Китай также увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. В то время как Китай импортировал СПГ на 28 процентов меньше, чем в мае прошлого года, поставки из России увеличились на 54 процента, до 397 тысяч тонн.