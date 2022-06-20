Необходимое для отключения от российской системы оборудование прибыло в Эстонию

По информации системного оператора Elering, прибытие оборудования даст дополнительную уверенность в том, что первая из трех строящихся в Эстонии станций синхронной компенсации будет готова вовремя.

«Станции синхронной компенсации имеют критическое значение при десинхронизации с российской сетью и подключении к зоне частоты материковой Европы. После завершения строительства станции в Пюси мы сделаем существенный шаг вперед на пути поддержания стабильной работы своей электросистемы и после ухода от российской сети», – сказал председатель правления Elering Таави Вескимяги.

Прибывшее оборудование – это синхронизирующий компенсатор, балансир и трансформатор. Речь идет об оборудовании с самыми долгими сроками поставки, проектирование и изготовление которых начали еще во втором квартале 2021 года. После первичной установки оборудования пройдет монтаж более мелких приборов, а также их подключение, приемочные испытания и испытательный запуск, которые запланированы на последний квартал 2022-первый квартал 2023 года.

Siemens Energy строит в Эстонии три станции синхронной компенсации: кроме Пюси, будут построены станции Кийза и Виру. Строительство кийзаской станции начинается этим летом, а вируская должна быть готова к концу 2024 года.

Что делает станция синхронной компенсации?

Станция синхронной компенсации – это важное дополнение электросистемы, которая позволяет поддерживать частоту – самые важные параметры электросистемы – стабильными и в критических ситуациях.

В элетросистеме неизбежно возникают резкие изменения производства и потребления, когда для поддержания частоты нужно прикладывать дополнительные усилия.

Синхронный компенсатор – это прибор, который притормаживает такие изменения. Станции не работают постоянно, они включаются при необходимости в профилактических целях.

Источник: Elering