«Было украинское, стало русское». Кто и как вывозит из Украины зерно

"Мы могли бы в Новороссийск вывозить, но долго, а тут [в Джанкое] склад есть в аренде", - рассказывал один из перевозчиков, которому корреспондент Би-би-си позвонил под видом владельца сухогрузов.

Представители трех российских компаний, которые специализируются на экспорте зерна, заверили Би-би-си, что не покупают украинское зерно. По их мнению, в Россию оно может завозиться прежде всего для внутренних нужд. Оба они попросили об анонимности из соображений безопасности.

"В связи с теми санкциями, которые сейчас действуют по банковской системе, я, получая деньги за границей, должен показать, что зерно, отгруженное из России, я купил у российских же товаропроизводителей. Колхозы, фермеры, неважно. Пока я не предоставлю эти документы, мне никто не оплатит. Я же не могу придумать какие-то фиктивные бумажки", - объясняется еще один экспортер. Его коллега рассказывает, что для вывоза зерна, например, нужно предоставить фитосанитарные документы о его происхождении.

Но те, кто вывозят в Россию зерно, все же заставляют фермеров с оккупированных территорий подписывать какие-то документы, рассказывает советник главы официальной украинской администрации Херсонской области Сергей Хлань. "Возможно, так они пытаются легализовать происхождение зерна", - говорит он.