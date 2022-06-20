В субботу во время рейда саперы Западно-Эстонской саперной группы обнаружили в деревне Эаметса волости Тори Пярнуского уезда три авиабомбы, пишет Pärnu Postimees.
В Пярнумаа нашли три авиабомбы
В Пярнумаа нашли три авиабомбы
Поскольку находка пострадала при транспортировке, бомбы доставили в безопасное место и уничтожили. Спасательный департамент напоминает, что все взрывные устройства опасны, их ни в коем случае нельзя брать с собой и перемещать подозрительные предметы.
Что делать при обнаружении взрывного устройства?
- Если вы нашли взрывное устройство, НЕ ТРОГАЙТЕ ЕГО и позвоните по номеру 112!
- Отойдите от опасного предмета.
- Сообщите другим находящимся рядом людям о возможной опасности.
- По возможности оградите территорию и обозначьте вероятность опасности.
- По возможности дождитесь прибытия помощи.
Источник: Спасательный департамент
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