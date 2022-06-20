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В Пярнумаа нашли три авиабомбы

rus.postimees.ee
В Пярнумаа нашли три авиабомбы
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Авиабомбы нашли в деревне Эаметса.
Авиабомбы нашли в деревне Эаметса. Фото: Päästeamet

В субботу во время рейда саперы Западно-Эстонской саперной группы обнаружили в деревне Эаметса волости Тори Пярнуского уезда три авиабомбы, пишет Pärnu Postimees.

Поскольку находка пострадала при транспортировке, бомбы доставили в безопасное место и уничтожили. Спасательный департамент напоминает, что все взрывные устройства опасны, их ни в коем случае нельзя брать с собой и перемещать подозрительные предметы.

Что делать при обнаружении взрывного устройства?

  • Если вы нашли взрывное устройство, НЕ ТРОГАЙТЕ ЕГО и позвоните по номеру 112!
  • Отойдите от опасного предмета.
  • Сообщите другим находящимся рядом людям о возможной опасности.
  • По возможности оградите территорию и обозначьте вероятность опасности.
  • По возможности дождитесь прибытия помощи.

Источник: Спасательный департамент

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