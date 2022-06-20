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«Буду есть с огорода»: как жители Таллинна отметят Иванов день в условиях роста цен?

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Диана Ляленкова
, летний репортер
«Буду есть с огорода»: как жители Таллинна отметят Иванов день в условиях роста цен?
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На этой неделе состоится второй по значению праздник после Рождества, Иванова ночь. Rus.Postimees решил узнать, как в условиях экономического кризиса жители Таллинна будут праздновать его в этом году.

«Да, как? Как вы думаете, можно ли на 500 евро прожить? С протянутой рукой буду ходить. Конечно, я не буду, но приходится. А что зимой будем делать? Да причем здесь Иванов день? На огороде костер сделаю и буду есть то, что на огороде», – эмоционально ответила Rus.Postimees жительница Ласнамяэ Анна.

Наталья признается, что на Иванов день придется экономить, но как-то выкроить на праздник деньги из бюджета. 

«Ну, так же, как обычно. А что делать? Цены ценами, но праздник все-таки один раз в году. Шашлыки и друзья, – рассказывает Илона. – На бензине приходится экономить, на поездках. Наверное, в будущем придется и другие расходы пересмотреть».

Валентине на Иванов день собирается отказаться от фруктов: из-за высоких цен на них. 

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