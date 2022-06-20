ВИДЕО ⟩ Денег нет, но праздновать надо: как жители Таллинна отметят Иванов день в этом году?

– Как вы будете праздновать Иванов день в условиях роста цен?

Анна: Да, как? Как вы думаете, можно на 500 евро прожить? С протянутой рукой буду ходить. Конечно, я не буду, но приходится. А что зимой будем делать? Да причем здесь Иванов день? На огороде костер сделаю и буду есть то, что с огорода.

Наталья: Ну, буду праздновать все равно. Как-то надо будет из бюджета...

Илона: Как обычно, а что делать? Цены ценами, но праздник все-таки один раз в году поэтому... Так же, как обычно: шашлыки, друзья.

Хелен: Пока еще не знаем, но наверное как обычно.

Валентина: Да куда, уже старые люди, некуда. Да еще и погода кто знает какая в этом году.

– Приходится ли вам на чем-то экономить?

Анна: Да на всем. Потому что сейчас вместо того, чтобы покушать что-то... Ладно тряпки – это все у нас уже есть. Ну а поесть-то надо тоже, а цены баснословные. Так мы выкладываем на квартиру, на электричество. А что зимой будет я не знаю. Пускай наше правительство думает. А вообще сейчас телевизоры можно отнести на Тоомпеа, потому что нечего смотреть там.

Хелен: С этими ценами на многом сейчас экономим, потому что цены растут как грибы.