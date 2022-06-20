На этой неделе состоится второй по значению праздник после Рождества, Иванова ночь. Rus.Postimees решил узнать, как в условиях экономического кризиса жители Таллинна будут праздновать его в этом году.
ВИДЕО ⟩ Денег нет, но праздновать надо: как жители Таллинна отметят Иванов день в этом году?
– Как вы будете праздновать Иванов день в условиях роста цен?
Анна: Да, как? Как вы думаете, можно на 500 евро прожить? С протянутой рукой буду ходить. Конечно, я не буду, но приходится. А что зимой будем делать? Да причем здесь Иванов день? На огороде костер сделаю и буду есть то, что с огорода.
Наталья: Ну, буду праздновать все равно. Как-то надо будет из бюджета...
Илона: Как обычно, а что делать? Цены ценами, но праздник все-таки один раз в году поэтому... Так же, как обычно: шашлыки, друзья.
Хелен: Пока еще не знаем, но наверное как обычно.
Валентина: Да куда, уже старые люди, некуда. Да еще и погода кто знает какая в этом году.
– Приходится ли вам на чем-то экономить?
Анна: Да на всем. Потому что сейчас вместо того, чтобы покушать что-то... Ладно тряпки – это все у нас уже есть. Ну а поесть-то надо тоже, а цены баснословные. Так мы выкладываем на квартиру, на электричество. А что зимой будет я не знаю. Пускай наше правительство думает. А вообще сейчас телевизоры можно отнести на Тоомпеа, потому что нечего смотреть там.
Хелен: С этими ценами на многом сейчас экономим, потому что цены растут как грибы.
Наталья: Ну да, конечно приходится сейчас экономить. На всем в принципе мы экономим сейчас, поменьше немножко бюджет у нас теперь стал.
Илона: Ну наверное да, на бензине приходится больше экономить, пришлось сократить некоторые поездки. В будущем наверное придется и какие-то другие расходы пересмотреть тоже.
Валентина: Отказываю себе кое в чем, в ягодах. А так нет.
– Как вы относитесь к тому, что в этом году Иванов день в Ласнамяэ будет безалкогольным?
Илона: Вы знаете, мы как-то обычно дома все время отмечаем этот праздник, поэтому, честно говоря, все равно, как он будет отмечаться в Ласнамяэ. Вообще идея хорошая, наверное будет меньше происшествий и больше приятных моментов останется после этого праздника.
Наталья: Я в принципе только за. Безалкогольный можно, почему нет.
Инна: Поддерживаю. Потому что потом садятся пьяными за руль на утро. Так лучше, больше порядка.
– Знаете ли вы традиции Иванова дня?
Илона: Как правило шашлыки, костер, может быть какие-то хороводы, прыжки чрез костер.
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