Варро Вооглайд получил наказание за нападки на журналиста Postimees

«Лицо, в отношении которого ведется производство, ни разу не вмешалось и не призвало к порядку тех участников собрания, которые совершали нападки на журналиста своим враждебным поведением, а вместо этого вместе с участниками повторяло: "исчезни, убирайся отсюда, уходи, позор". В результате лицо, в отношении которого ведется производство, поставило под угрозу безопасность журналиста Сандера Пунамяэ на этом публичном собрании», – поясняет в своем решении Департамент полиции и погранохраны.

Видео с акции протеста можно посмотреть здесь:

По словам Вооглайда, решение Департамента полиции и погранохраны предвзято и полностью игнорирует важнейшие с точки зрения правовой оценки обстоятельства – отданный Пунамяэ приказ покинуть собрание исходил из цели выполнения обязанности организатора по обеспечению мирного его проведения и безопасности. Также никакие факты не подтверждают вывод о том, что собрание не проходило мирным путем или что Пунамяэ угрожала реальная опасность.