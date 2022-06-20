В понедельник Департамент полиции и погранохраны оштрафовал Варро Вооглайда на 320 евро за нарушение требований проведения публичного собрания, когда 17 февраля он прогнал с мероприятия журналиста Postimees Сандера Пунамяэ.
Варро Вооглайд получил наказание за нападки на журналиста Postimees
Производство по делу о проступке было начато старшим следователем Кристель Проос на основании статьи Пенитенциарного кодекса, согласно которой физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 200 штрафных единиц или 800 евро за нарушение требований о проведении публичного собрания.
Хотя Варро Вооглайд утверждал, что Департамент полиции и погранохраны возбудил дело о правонарушении по жалобе Сандера Пунамяэ, это не соответствует действительности. Пунамяэ не обращался в полицию в связи с инцидентом.
Согласно решению Департамента полиции и погранохраны, подписанному ведущим следователем Рийной Принтсманн, Вооглайд нарушил норму, потребовав ухода Сандера Пунамяэ, тогдашнего сотрудника Postimees, на акции протеста перед домом Стенбока на Тоомпеа 17 февраля.
Вооглайд утверждал, что журналист ранее очень предвзято освещал протесты против коронавирусных ограничений, а также вел себя на мероприятии провокационно и мешал его участникам.
«Внесудебный следователь, изучив материалы дела о проступке, пришел к выводу, что собранные в ходе производства доказательства подтверждают инкриминируемое Варро Вооглайду нарушение, поскольку являясь организатором он не обеспечил мирного проведения собрания», – значится в решении Департамента полиции и погранохраны.
По оценке полиции, Вооглайд поставил Пунамяэ под угрозу, приказав ему покинуть собрание. Таким образом, согласно позиции Департамента полиции и погранохраны, Вооглайд, как организатор собрания, не выполнил обязательство, вытекающее из статьи Закона об охране правопорядка по обеспечению мирного проведения собрания и безопасности его участников.
«Лицо, в отношении которого ведется производство, ни разу не вмешалось и не призвало к порядку тех участников собрания, которые совершали нападки на журналиста своим враждебным поведением, а вместо этого вместе с участниками повторяло: "исчезни, убирайся отсюда, уходи, позор". В результате лицо, в отношении которого ведется производство, поставило под угрозу безопасность журналиста Сандера Пунамяэ на этом публичном собрании», – поясняет в своем решении Департамент полиции и погранохраны.
Видео с акции протеста можно посмотреть здесь:
По словам Вооглайда, решение Департамента полиции и погранохраны предвзято и полностью игнорирует важнейшие с точки зрения правовой оценки обстоятельства – отданный Пунамяэ приказ покинуть собрание исходил из цели выполнения обязанности организатора по обеспечению мирного его проведения и безопасности. Также никакие факты не подтверждают вывод о том, что собрание не проходило мирным путем или что Пунамяэ угрожала реальная опасность.
«Уже в обжаловании протокола о проступке мы подчеркнули, что ни одно субъективное ощущение опасности не может быть основанием для квалификации проступка. Также важно, находилось ли лицо в реальной опасности с учетом фактических обстоятельств. Однако Департамент полиции и погранохраны не указал ни одного факта, на основании которого можно было бы утверждать, что отданный Пунамяэ приказ покинуть собрание представлял для него реальную угрозу, особенно если учесть, что рядом было несколько полицейских, с которыми мы постоянно конструктивно сотрудничали», – сказал глава фонда «В защиту семьи и традиций» (SAPTK).
По словам Вооглайда, опасно также и то, что в Эстонии все больше и больше придерживаются нетипичных для правового государства моделей. «Если силовые структуры, подчиняющиеся государству, по надуманным причинам будут налагать санкции на людей, которые протестуют против политики правительства, нарушающего конституционные права граждан, мы увидим появление таких моделей, которые обычно критикуют говоря в России», – сказал он.
Вооглайд подтвердил, что намерен оспорить решение Департамента полиции и погранохраны в Харьюском уездном суде. На это у него есть 15 дней.
Комментарий Сандера Пунамяэ:
Слава богу, что Вооглайд имеет право высказывать свое мнение и проводить собрания даже перед домом Стенбока. Я стою так же и за то, чтобы журналисты могли безопасно освещать то, что происходит в Эстонии. Я уважаю право Вооглайда организовывать акции протеста, говорить о важных для него вопросах, но я хочу, чтобы в равной степени уважалась и свобода прессы – чтобы журналисты могли освещать происходящее, осмеливаясь задавать те вопросы, которые могут не всем нравится.