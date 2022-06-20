График ⟩ В Эстонии дважды возникали подозрения на обезьянью оспу

Несколько дней спустя, 1 июня, в Финляндии сообщили еще об одном пациенте мужского пола, который прибыл из Европы и остался на дому из-за подозрения на обезьянью оспу. Позднее в Финляндии был обнаружен еще один человек с подозрением на заражение. Эти два случая не были подтверждены в лаборатории.

Первыми симптомами оспы обезьян могут быть лихорадка, головная боль, увеличение лимфатических узлов, боль в спине, мышечные боли и усталость. Кожные симптомы обычно появляются через 1–3 дня после начала лихорадки. Мозолистая сыпь возникает особенно часто на лице, руках и ногах.

Для предотвращения обезьяньей оспы можно было бы вакцинировать близко контактировавших

Эстонские специалисты рекомендуют в случае заражения обезьяньей оспой выявлять тесные контакты и при необходимости вакцинировать их для предотвращения заболевания. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), обезьянья оспа не распространяется быстро, инфекция распространяется при непосредственном тесном контакте с инфицированным человеком или его выделениями. По оценкам ECDC, риск заражения обезьяньей оспой среди населения в целом низок.

Против обезьяньей оспы можно использовать вакцину против оспы. Для закупки вакцины против оспы Европейская комиссия подписала контракт с производителем вакцины на закупку в общей сложности 109 090 доз для государств-членов Европейского союза. Комиссия намеревается предоставить вакцину в приоритетном порядке странам, где обезьянья оспа уже была выявлена.