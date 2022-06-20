График ⟩ В Эстонии дважды возникали подозрения на обезьянью оспу

Елена Рябинина, главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья, сообщила Postimees, что по состоянию на 15 июня Финляндия предоставила Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC) информацию об одном случае и Латвия подтвердила два случая заражения обезьяньей оспой.
«В Эстонии выявлено два случая подозрения, но лабораторная экспертиза их не подтвердила», — сказала Рябинина. Она добавила, что заказанная вакцина от оспы еще не прибыла в Эстонию. Заказаны 500 вакцин против оспы и 13 препаратов для лечения обезьяньей оспы.
«Большинство случаев в Европе было зарегистрировано у молодых мужчин с рискованным сексуальным поведением», — пояснила Рябинина. Она добавила, что в случаях, зарегистрированных в Испании, Португалии, Нидерландах и Германии, инфекция передавалась преимущественно половым путем.
У соседей первые случай уже есть
Ирья Лутсар, бывшая глава Научного совета и профессор вирусологии, сказала Postimees, что обезьянья оспа не слишком заразна. «Обезьяньей оспой по-прежнему очень трудно заразиться», — подчеркнула она.
Так почему же Эстония заказала эту вакцину? По словам Лутсар, ко всему нужно быть готовым. «Да, обезьянья оспа распространяется в Европе, причина не очень ясна, но зарегистрировано несколько сотен случаев», — сказала она, добавив, что в Европе не было смертей от обезьяньей оспы.
25 мая Postimees написал, что в Финляндии у взрослого мужчины подозревают обезьянью оспу. У больного на домашнем лечении появились волдыри и высокая температура. Мужчина заразился во время путешествия по Европе. Были выявлены люди, вступавшие с ним в тесный контакт, им даны инструкции, как предотвратить распространение инфекции.