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График ⟩ В Эстонии дважды возникали подозрения на обезьянью оспу

Лоора-Элизабет Ломп
В Эстонии дважды возникали подозрения на обезьянью оспу
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Ahvirõuged on hakanud laiemalt levima ka Euroopas.
Ahvirõuged on hakanud laiemalt levima ka Euroopas. Фото: Shutterstock
  • Вакцина от оспы еще не поступила в Эстонию
  • В Европе люди заражаются обезьяньей оспой преимущественно половым путем

Обезьяньей оспой уже заразились в Финляндии и Латвии. Два раза подозрения возникали и в Эстонии, но анализы их не подтвердили. В Европе распространенность особенно высока в Испании, Португалии и Германии.

Елена Рябинина, главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья, сообщила Postimees, что по состоянию на 15 июня Финляндия предоставила Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC) информацию об одном случае и Латвия подтвердила два случая заражения обезьяньей оспой.

«В Эстонии выявлено два случая подозрения, но лабораторная экспертиза их не подтвердила», — сказала Рябинина. Она добавила, что заказанная вакцина от оспы еще не прибыла в Эстонию. Заказаны 500 вакцин против оспы и 13 препаратов для лечения обезьяньей оспы.

«Большинство случаев в Европе было зарегистрировано у молодых мужчин с рискованным сексуальным поведением», — пояснила Рябинина. Она добавила, что в случаях, зарегистрированных в Испании, Португалии, Нидерландах и Германии, инфекция передавалась преимущественно половым путем.

У соседей первые случай уже есть

Ирья Лутсар, бывшая глава Научного совета и профессор вирусологии, сказала Postimees, что обезьянья оспа не слишком заразна. «Обезьяньей оспой по-прежнему очень трудно заразиться», — подчеркнула она.

Так почему же Эстония заказала эту вакцину? По словам Лутсар, ко всему нужно быть готовым. «Да, обезьянья оспа распространяется в Европе, причина не очень ясна, но зарегистрировано несколько сотен случаев», — сказала она, добавив, что в Европе не было смертей от обезьяньей оспы.

25 мая Postimees написал, что в Финляндии у взрослого мужчины подозревают обезьянью оспу. У больного на домашнем лечении появились волдыри и высокая температура. Мужчина заразился во время путешествия по Европе. Были выявлены люди, вступавшие с ним в тесный контакт, им даны инструкции, как предотвратить распространение инфекции.

Несколько дней спустя, 1 июня, в Финляндии сообщили еще об одном пациенте мужского пола, который прибыл из Европы и остался на дому из-за подозрения на обезьянью оспу. Позднее в Финляндии был обнаружен еще один человек с подозрением на заражение. Эти два случая не были подтверждены в лаборатории.

В Латвии обезьяньей оспой заразились два человека.

Первыми симптомами оспы обезьян могут быть лихорадка, головная боль, увеличение лимфатических узлов, боль в спине, мышечные боли и усталость. Кожные симптомы обычно появляются через 1–3 дня после начала лихорадки. Мозолистая сыпь возникает особенно часто на лице, руках и ногах.

Для предотвращения обезьяньей оспы можно было бы вакцинировать близко контактировавших

Эстонские специалисты рекомендуют в случае заражения обезьяньей оспой выявлять тесные контакты и при необходимости вакцинировать их для предотвращения заболевания. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), обезьянья оспа не распространяется быстро, инфекция распространяется при непосредственном тесном контакте с инфицированным человеком или его выделениями. По оценкам ECDC, риск заражения обезьяньей оспой среди населения в целом низок.

Против обезьяньей оспы можно использовать вакцину против оспы. Для закупки вакцины против оспы Европейская комиссия подписала контракт с производителем вакцины на закупку в общей сложности 109 090 доз для государств-членов Европейского союза. Комиссия намеревается предоставить вакцину в приоритетном порядке странам, где обезьянья оспа уже была выявлена.

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