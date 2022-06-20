С 10 июля вступит в силу запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами

Налогово-таможенный департамент сообщил, что к ввозу запрещены товары, продажа которых приносит России значительный доход и позволяет ей продолжать вооруженную агрессию и завоевательную войну в Украине.

Речь идет о товарах, производящихся в России или экспортируемые из нее. Запрет касается алкоголя с содержанием неденатурированного этилового спирта менее 80% (пиво, вино, водка, виски, ликер и другие алкогольные напитки), древесины, изделий из дерева и древесного угля, мебели, удобрений, новых пневматических шин.

Также не удастся ввезти в Эстонию икру и раков, стеклянные банки, серебро, пассажирские суда, плавучие маяки и многое другое.