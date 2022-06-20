Девушка попыталась приковать себе к сетке во время финального теннисного матча на турнире в Галле, сообщает news.ru. Встречались россиянин Даниил Медведев (1-й номер рейтинга ATP) и поляк Хуберт Хуркач (12).
Во время матча Медведева девушка попыталась приковать себя к сетке
Во время матча Медведева девушка попыталась приковать себя к сетке
Как только девушка выбежала на корт и подбежала к сетке, её удалось задержать охране. Ранее аналогичную акцию попытались провести во время одного из матчей «Ролан Гаррос» в Париже, цель акции — привлечь внимание к проблеме изменения климата.
Финал в Галле завершился поражением Медведева. 26-летний россиянин уступил Хуркачу со счётом 1:6, 4:6.
13 июня Медведев вернулся на первое место в рейтинге ATP. На второй строчке находится немец Александр Зверев, третью позицию занимает серб Новак Джокович.
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