Серия оздоровительных забегов Камбья стартует 21 июня

«В этом седьмом сезоне на каждом этапе состоится три забега – как 10-километровый соревновательный забег, так и обычные забеги», - сказал организатор мероприятия Рауно Киуру.

Среди тех, кто принял участие как минимум в трех этапах, будут разыгран главный приз – велосипед. Кроме того, предусмотрены и сюрпризы.