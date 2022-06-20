21 июня пройдет очередной забег трехэтапной серии оздоровительных забегов EHL Profiles Kambja, который пройдет по тропам Камбья. Следующие этапы состоятся 7 июля и 2 августа.
Серия оздоровительных забегов Камбья стартует 21 июня
Серия оздоровительных забегов Камбья стартует 21 июня
«В этом седьмом сезоне на каждом этапе состоится три забега – как 10-километровый соревновательный забег, так и обычные забеги», - сказал организатор мероприятия Рауно Киуру.
Среди тех, кто принял участие как минимум в трех этапах, будут разыгран главный приз – велосипед. Кроме того, предусмотрены и сюрпризы.
Руководство соревнований, места, история побед, фотографии и прочее – на странице мероприятия.
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