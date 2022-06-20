Полиция поймала водителя, гнавшего со скоростью 200 километров в час

Полицейский патруль наблюдал за движением на трассе Антсла-Ваабина в Вырумаа, когда заметил внедорожник Audi, ехавший на огромной скорости. Радар показал, что машина движется со скоростью 197 километров в час. Патруль проследовал за внедорожником и дал водителю сигнал об остановке. За рулем оказался 44-летний мужчина. Он был трезвым, имел водительские права и находился в автомобиле один.

«Водитель признал нарушение и объяснил, что обгонял попутную машину, поэтому скорость была такой высокой. В рамках административного нарушения он был задержан, наказание будет определено в ходе следствия», - рассказал старший комиссар Юго-Восточного отделения Тоомас Лихтмаа.

Он объяснил, что водитель летящей на такой скорости машины объективно оставляет и себе, и другим участникам движения очень мало шансов адекватно и своевременно отреагировать в случае возникновения опасной ситуации: «Водитель машины, несущейся на скорости 200 километров в час, может незаметно для себя оказаться в опасности, но для реакции и безопасного маневра у него не будет времени. Какой бы ни была причина – обгон или какой-то другой маневр – обычное движение это не то место, где нужно выжимать из машины последнее. Риск возникновения трагических последствий слишком высок».