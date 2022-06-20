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Истребители НАТО перехватили цели над Балтикой

BNS
Истребители НАТО перехватили цели над Балтикой
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Итребитель Eurofighter EF-2000. Снимок иллюстративный.
Итребитель Eurofighter EF-2000. Снимок иллюстративный. Фото: NIKOLAY DOYCHINOV

Дежурное звено истребителей Чехии перехватило цели над Балтикой, сообщила в понедельник пресс-служба генштаба Сил обороны.

В понедельник во второй половине дня, дежурная пара истребителей JAS-39 ВВС Чехии поднялась в небо с авиабазы Шауляй для перехвата воздушной цели над Балтикой с целью ее последующей идентификации. Полет происходил на сверхзвуковой скорости.

Скоростной режим был обусловлен необходимостью скорейшего опознавания цели и обеспечения защиты воздушного пространства. Поэтому сегодня на северо-западе Эстонии можно было услышать громкие звуки, похожие на взрывы.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии охраны воздушного пространства самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии.

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