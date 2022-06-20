Истребители НАТО перехватили цели над Балтикой

В понедельник во второй половине дня, дежурная пара истребителей JAS-39 ВВС Чехии поднялась в небо с авиабазы Шауляй для перехвата воздушной цели над Балтикой с целью ее последующей идентификации. Полет происходил на сверхзвуковой скорости.

Скоростной режим был обусловлен необходимостью скорейшего опознавания цели и обеспечения защиты воздушного пространства. Поэтому сегодня на северо-западе Эстонии можно было услышать громкие звуки, похожие на взрывы.