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Финляндия снимает коронавирусные ограничения для туристов

rus.postimees.ee
Финляндия снимает коронавирусные ограничения для туристов
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Порт Хельсинки
Порт Хельсинки Фото: Mauri Ratilainen

Путешественникам из третьих стран больше не нужны сертификаты о вакцинации или тесты на COVID-19, передает Rus.ERR.

Финляндия снимает коронавирусные ограничения на внешних границах с 30 июня, пишет портал Yle со ссылкой на Министерство внутренних дел.

На практике это значит, что путешественникам из третьих стран больше не нужны сертификаты о вакцинации или тесты на коронавирус.

Ожидается, что снятие ограничений приведет к увеличению количества туристов. В частности, может увеличиться трафик на восточной границе.

На объемы перевозок будут влиять такие факторы, как желание россиян путешествовать и количество действующих виз.

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