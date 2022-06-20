Финляндия снимает коронавирусные ограничения для туристов

Финляндия снимает коронавирусные ограничения на внешних границах с 30 июня, пишет портал Yle со ссылкой на Министерство внутренних дел.

На практике это значит, что путешественникам из третьих стран больше не нужны сертификаты о вакцинации или тесты на коронавирус.

Ожидается, что снятие ограничений приведет к увеличению количества туристов. В частности, может увеличиться трафик на восточной границе.