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Полицейский об Ивановой ночи: за пьянство и превышение скорости на 20 км – сразу суд и арест

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Полицейский об Ивановой ночи: за пьянство и превышение скорости на 20 км – сразу суд и арест
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  • С 22 июня полиция будет работать в усиленном режиме
  • В центре внимания – лихачи, нетрезвые водители, самокаты
  • Забирайте у нетрезвых ключи от авто и звоните на 112!

Неделя, на которую приходится Иванов день, – горячая пора для полиции. Какие планы у стражей правопорядка на предстоящие праздники? Что изменится в сравнении с привычным ритмом?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире капитан патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Вячеслав Шаталов.

Выдержки из беседы:

– Насколько горячая пора наступает для полиции? Тяжелая ли предстоит неделя?

– Пора наступает горячая со своей спецификой: большинство людей уезжает за город отмечать длинные праздники, и виновником большинства происшествий становится алкоголь. По вине пьяных водителей случаются ДТП и, к сожалению, зачастую с летальным исходом.

– О чем говорит статистика прошлых лет?

– Длинные праздники и выходные значительно увеличивают объем работы полицейских.

Злоупотребление алкоголем становится причиной не только большого количества ДТП, но и семейных конфликтов, насилия и краж.

– На этот период полиция привлекает дополнительные силы?

– Во время праздников полиция работает в усиленном составе.

Нас будет много, в том числе на дорогах. Полиция будет реагировать на вызовы, следить за скоростью, проводить рейды «Дуют все».

– Полицейских рейдов запланировано много?

– Рейды запланированы. Начиная с 22 июня полиция будет работать в усиленном режиме.

– То есть можно повсюду ожидать проверок на дорогах?

– Абсолютно везде. Наряду со скоростью полиция будет пристально следить за пьяными водителями, а также уделять большое внимание электросамокатам и детям, которые не используют защитные шлемы.

– Насколько жестко будут действовать стражи порядка на этой неделе?

– Относительно жестко. Разумеется, к каждому нарушителю применяется индивидуальный подход. Естественно, полиция – это не карательный орган. Мы ведем большую превентивную работу, много беседуем и всегда обо всем предупреждаем людей. Однако статистика предыдущих лет показывает, что беседы не всегда помогают.

С 22 июня водители, превысившие скорость более 20 км, севшие за руль нетрезвыми или без прав будут сразу же отправляться в суд и арестантский дом.

В случае небольшого превышения скорости и первичного нарушения можно отделаться штрафом. Если такой водитель все осознал и признал свою вину, дело может ограничиться и просто беседой.

Штрафы на превышение скорости менее 20 км – до 120 евро, более 20 км – до 400 евро плюс лишение прав на полгода.

– Как решается проблема нехватки кадров в полиции в сезон отпусков?

– Нехватка кадров, к сожалению, влияет и на полицию. Полицейских становится меньше, но у нас есть помощники полицейских. Они выходят на работу практически в каждую смену и очень нам помогают.

– Каковы их полномочия?

– С каждым годом им дается все больше полномочий. По сути, это полноправные полицейские. У них есть право на ношение и использование оружия, электрошокеров, они вправе «продувать» людей и останавливать машины.

– Почему желающих делать профессиональную карьеру в полиции становится все меньше?

– Сокращений штата в полиции не было давно, но на данном этапе полицейские начинают уходить на пенсию. Академия внутренней обороны не успевает обучать сразу столько людей, сколько сейчас требуется.

– Наверняка, сказывается и отсутствие дополнительной мотивации, отмена льгот по выходу на пенсию?

– Отмена спецпенсий тоже влияет. Раньше можно было уходить на пенсию в 25–30 лет, с 1 января 2020 года эту привилегию отменили. Нынешняя молодежь нередко предпочитает другие профессии.

– Год назад в этот же период были запрещены все публичные собрания. Насколько вероятно, что снятие ограничений обернется вседозволенностью и выльется в проблемы?

– Мы готовы ко всему. Поскольку ограничения сняли не вчера и не позавчера, то люди уже привыкли к их отсутствию. Повторюсь, что нас много на праздники, мы готовы реагировать в соответствии с ситуацией.

– Как предупредить проблемы во время массовых сборищ у костров с шашлыками? Что посоветуете, чтобы не угодить в полицейский участок или в больницу?

– Как можно меньше алкоголя! К сожалению, люди часто не знают меры. А в Иванову ночь отсутствует такое понятие, как «ночной покой». Это означает, что можно веселиться – полиция не будет за это наказывать, и если поступит вызов, то приедет и проведет беседу. И все же следует помнить, что кому-то завтра на работу, а кто-то хочет отдыхать.

Считайтесь с другими и ведите себя достойно! Если вы в компании, то всегда нужно договориться, кто будет трезвым водителем.

– Как сдержать порывы нетрезвых водителей сесть за руль?

– Тут нужно действовать четко: забирайте ключи и звоните на 112. Однажды в интернете появилось видео, когда нетрезвый отец семейства собирался сесть за руль, а его ребенок оклеил машину скотчем. Почему нет?

– Помогло?

– Помогло! Папа долго ковырялся у машины и в итоге там же и заснул.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: какие опасности сопутствуют праздничной неделе? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / s.Oliver
Студия Postimees: какие опасности сопутствуют праздничной неделе? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / s.Oliver Фото: Kermo Benrot
  • Какие опасности сопутствуют праздничной неделе?
  • О чем говорит статистика дорожных ЧП прошлых лет?
  • Самый частый виновник аварии – алкоголь или наркотики?
  • Привлечены ли на дороги дополнительные силы?
  • Как решается проблема нехватки кадров в полиции?
  • Как сдержать порывы нетрезвых водителей сесть за руль?
  • Насколько сурово будут действовать стражи порядка в отношении нарушителей? Какие штрафы и наказания возможны?
  • Каковы советы участникам массовых сборищ у костров?
  • Как безопасно провести время в небольших компаниях?
  • Когда следует обращаться в полицию?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / s.Oliver 

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