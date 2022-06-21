Полицейский об Ивановой ночи: за пьянство и превышение скорости на 20 км – сразу суд и арест

С 22 июня водители, превысившие скорость более 20 км, севшие за руль нетрезвыми или без прав будут сразу же отправляться в суд и арестантский дом.

В случае небольшого превышения скорости и первичного нарушения можно отделаться штрафом. Если такой водитель все осознал и признал свою вину, дело может ограничиться и просто беседой.

Штрафы на превышение скорости менее 20 км – до 120 евро, более 20 км – до 400 евро плюс лишение прав на полгода.

– Как решается проблема нехватки кадров в полиции в сезон отпусков?

– Нехватка кадров, к сожалению, влияет и на полицию. Полицейских становится меньше, но у нас есть помощники полицейских. Они выходят на работу практически в каждую смену и очень нам помогают.

– Каковы их полномочия?

– С каждым годом им дается все больше полномочий. По сути, это полноправные полицейские. У них есть право на ношение и использование оружия, электрошокеров, они вправе «продувать» людей и останавливать машины.

– Почему желающих делать профессиональную карьеру в полиции становится все меньше?

– Сокращений штата в полиции не было давно, но на данном этапе полицейские начинают уходить на пенсию. Академия внутренней обороны не успевает обучать сразу столько людей, сколько сейчас требуется.

– Наверняка, сказывается и отсутствие дополнительной мотивации, отмена льгот по выходу на пенсию?