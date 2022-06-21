Полицейский об Ивановой ночи: за пьянство и превышение скорости на 20 км – сразу суд и арест

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире капитан патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Вячеслав Шаталов.
– Насколько горячая пора наступает для полиции? Тяжелая ли предстоит неделя?
– Пора наступает горячая со своей спецификой: большинство людей уезжает за город отмечать длинные праздники, и виновником большинства происшествий становится алкоголь. По вине пьяных водителей случаются ДТП и, к сожалению, зачастую с летальным исходом.
– О чем говорит статистика прошлых лет?
– Длинные праздники и выходные значительно увеличивают объем работы полицейских.
Злоупотребление алкоголем становится причиной не только большого количества ДТП, но и семейных конфликтов, насилия и краж.
– На этот период полиция привлекает дополнительные силы?
– Во время праздников полиция работает в усиленном составе.
Нас будет много, в том числе на дорогах. Полиция будет реагировать на вызовы, следить за скоростью, проводить рейды «Дуют все».
– Полицейских рейдов запланировано много?
– Рейды запланированы. Начиная с 22 июня полиция будет работать в усиленном режиме.
– То есть можно повсюду ожидать проверок на дорогах?
– Абсолютно везде. Наряду со скоростью полиция будет пристально следить за пьяными водителями, а также уделять большое внимание электросамокатам и детям, которые не используют защитные шлемы.
– Насколько жестко будут действовать стражи порядка на этой неделе?
– Относительно жестко. Разумеется, к каждому нарушителю применяется индивидуальный подход. Естественно, полиция – это не карательный орган. Мы ведем большую превентивную работу, много беседуем и всегда обо всем предупреждаем людей. Однако статистика предыдущих лет показывает, что беседы не всегда помогают.