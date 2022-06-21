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Студия Postimees: как не разозлить полицию?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: как не разозлить полицию?
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Неделя, на которую приходится Иванов день, – горячая пора для полиции. Какие планы у стражей правопорядка на предстоящие праздники? Что изменится в сравнении с привычным ритмом?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире капитан патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Вячеслав Шаталов. Смотрите интервью в 14:00!

  • Какие опасности сопутствуют праздничной неделе?
  • О чем говорит статистика дорожных ЧП прошлых лет?
  • Самый частый виновник аварии – алкоголь или наркотики?
  • Привлечены ли на дороги дополнительные силы?
  • Как решается проблема нехватки кадров в полиции?
  • Как сдержать порывы нетрезвых водителей сесть за руль?
  • Насколько жестко будут действовать стражи порядка в отношении нарушителей? Какие штрафы и наказания возможны?
  • Каковы советы участникам массовых сборищ у костров?
  • Как безопасно провести время в небольших компаниях?
  • Когда следует обращаться в полицию?
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