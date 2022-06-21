Неделя, на которую приходится Иванов день, – горячая пора для полиции. Какие планы у стражей правопорядка на предстоящие праздники? Что изменится в сравнении с привычным ритмом?
Студия Postimees: какие опасности сопутствуют праздничной неделе?
14:00
Студия Postimees: какие опасности сопутствуют праздничной неделе?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире капитан патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Вячеслав Шаталов. Смотрите интервью в 14:00!
- Какие опасности сопутствуют праздничной неделе?
- О чем говорит статистика дорожных ЧП прошлых лет?
- Самый частый виновник аварии – алкоголь или наркотики?
- Привлечены ли на дороги дополнительные силы?
- Как решается проблема нехватки кадров в полиции?
- Как сдержать порывы нетрезвых водителей сесть за руль?
- Насколько сурово будут действовать стражи порядка в отношении нарушителей? Какие штрафы и наказания возможны?
- Каковы советы участникам массовых сборищ у костров?
- Как безопасно провести время в небольших компаниях?
- Когда следует обращаться в полицию?
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