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Для пярнуского терминала Rail Baltic выбрали «неожиданное» название, победителю вручили премию

rus.postimees.ee
Для пярнуского терминала Rail Baltic выбрали «неожиданное» название, победителю вручили премию
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Мэр Пярну Ромек Косенкраниус (слева) и председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс объявили победителя конкурса.
Мэр Пярну Ромек Косенкраниус (слева) и председатель правления Rail Baltic Estonia Анвар Салометс объявили победителя конкурса. Фото: Mailiis Ollino

Компания Rail Baltic Estonia и пярнуская горуправа в апреле совместно объявили конкурс на название пассажирского терминала. На народное голосование было вынесено пять названий, и в понедельник победившим было объявлено наименование «Пярну». Премию в размере 1000 евро получил Иво Сеэба, который предложил это название первым.

Из 203 предложенных оригинальных наименований в финал конкурса вышли пять имеющих прямое или косвенное отношение к Пярну: «Лидия», «Эмбеке», «Ганза», «Пярну», «Раймонд Валгре».

«Голосование состоялось всего несколько недель назад, было подано 1620 предложений. И хотя какое-то время первенство переходило от наименования "Лидия" к "Пярну”, народ счел самым подходящим кандидатом в наименование пассажирского терминала именно "Пярну"», – сказал председатель правления Rail Baltic Eesti Анвар Салометс.

По словам Салометса, проектирование пярнуского терминала практически на стадии завершения: «Остались еще некоторые детали, требующие определенного внимания, но в целом можно сказать, что проектирование терминала Пярну завершено. Тендер по строительству терминала будет объявлен в следующем году или годом позже, поскольку строительство должно завершиться к тому времени, когда будет введена в эксплуатацию железная дорога, а не значительно раньше. В этом году планируется обязательно объявить тендер на строительство улицы Лао, то есть в принципе мы приступим к строительству будущего подъездного пути к пассажирскому терминалу».

«Пярнуский участок Rail Baltic и относящаяся к нему инфраструктура начнут появляться в ближайшие годы. Насколько нам известно, строительство грузового терминала и пассажирского терминала начнется в Пярну в 2023-2024 годах, готовы эти объекты должны быть к 2027 году, то есть определить наименование терминала безусловно требовалось», – сказал мэр Пярну Ромек Козенкраниус.

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