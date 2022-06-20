Компания Rail Baltic Estonia и пярнуская горуправа в апреле совместно объявили конкурс на название пассажирского терминала. На народное голосование было вынесено пять названий, и в понедельник победившим было объявлено наименование «Пярну». Премию в размере 1000 евро получил Иво Сеэба, который предложил это название первым.
Для пярнуского терминала Rail Baltic выбрали «неожиданное» название, победителю вручили премию
Из 203 предложенных оригинальных наименований в финал конкурса вышли пять имеющих прямое или косвенное отношение к Пярну: «Лидия», «Эмбеке», «Ганза», «Пярну», «Раймонд Валгре».
«Голосование состоялось всего несколько недель назад, было подано 1620 предложений. И хотя какое-то время первенство переходило от наименования "Лидия" к "Пярну”, народ счел самым подходящим кандидатом в наименование пассажирского терминала именно "Пярну"», – сказал председатель правления Rail Baltic Eesti Анвар Салометс.
По словам Салометса, проектирование пярнуского терминала практически на стадии завершения: «Остались еще некоторые детали, требующие определенного внимания, но в целом можно сказать, что проектирование терминала Пярну завершено. Тендер по строительству терминала будет объявлен в следующем году или годом позже, поскольку строительство должно завершиться к тому времени, когда будет введена в эксплуатацию железная дорога, а не значительно раньше. В этом году планируется обязательно объявить тендер на строительство улицы Лао, то есть в принципе мы приступим к строительству будущего подъездного пути к пассажирскому терминалу».
«Пярнуский участок Rail Baltic и относящаяся к нему инфраструктура начнут появляться в ближайшие годы. Насколько нам известно, строительство грузового терминала и пассажирского терминала начнется в Пярну в 2023-2024 годах, готовы эти объекты должны быть к 2027 году, то есть определить наименование терминала безусловно требовалось», – сказал мэр Пярну Ромек Козенкраниус.