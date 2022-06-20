Для пярнуского терминала Rail Baltic выбрали «неожиданное» название, победителю вручили премию

«Голосование состоялось всего несколько недель назад, было подано 1620 предложений. И хотя какое-то время первенство переходило от наименования "Лидия" к "Пярну”, народ счел самым подходящим кандидатом в наименование пассажирского терминала именно "Пярну"», – сказал председатель правления Rail Baltic Eesti Анвар Салометс.

По словам Салометса, проектирование пярнуского терминала практически на стадии завершения: «Остались еще некоторые детали, требующие определенного внимания, но в целом можно сказать, что проектирование терминала Пярну завершено. Тендер по строительству терминала будет объявлен в следующем году или годом позже, поскольку строительство должно завершиться к тому времени, когда будет введена в эксплуатацию железная дорога, а не значительно раньше. В этом году планируется обязательно объявить тендер на строительство улицы Лао, то есть в принципе мы приступим к строительству будущего подъездного пути к пассажирскому терминалу».