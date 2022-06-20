«Новости в 7» за 20 июня: как правильно вести себя на воде и итоги спецрейда полиции с променада Рейди

В воскресенье на озере Харку прошел Семейный день Безопасности на воде. Об этом и не только – сегодня в объективе тележурнала «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.