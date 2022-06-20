В воскресенье на озере Харку прошел Семейный день Безопасности на воде. Об этом и не только – сегодня в объективе тележурнала «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 20 июня: как правильно вести себя на воде и итоги спецрейда полиции с променада Рейди
Сегодня в выпуске:
Владимир Зеленский анонсировал «историческую неделю» для страны: в ближайшие дни должен поступить ответ от ЕС о статусе кандидатства для Украины.
Эстония – страна множества водоемов. Как правильно вести себя на воде – в материале нашей съемочной группы.
Полиция просит помощи общественности в поиске 22-летнего молодого человека, и какую сумму Эстония выделит на обучение детей военных беженцев – узнаем в сегодняшнем выпуске.
Партия Макрона утратила большинство во французском парламенте, миллионы человек пострадали от наводнения в Индии, а в Великобритании больше 40 процентов работников влезли в долги.
В летний сезон все больше хлопот полиции доставляют водители самокатов и велосипедов, а также любители покататься на роликовых коньках и досках. Итоги полицейского рейда на одном из самых многолюдных променадов Таллинна – в сюжете нашего корреспондента.
На неделе высокой моды в Милане дизайнеры переосмысливают наследие прошлых десятилетий и предлагают мужчинам экстравагантные наряды на летний сезон.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 20 июня.