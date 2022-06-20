В Кристийне отметят начало лета вместе с Лаури Херманн и ансамблем Sunlight

Лаури Херманн – известный ведущий радио Elmar, уже в среду проведет первый музыкальный концерт этого лета, в сопровождении ансамбля Sunlight.

«Лето нужно начать с музыки, с местной и хорошей эстонской музыки. Бесплатное мероприятие для горожан – это отличный подарок управы Кристийне как местным жителям, так и гостям столицы. Что может быть лучше, чем начать лето с зажигательной музыки и веселого вечера с друзьями и семьей», – пригласил насладиться концертом Лаури Херманн, ведущий радио Elmar и участник группы Sunlight.

«В Кристийне есть традиция, начинать лето и празднование Иванова дня с музыкальных концертов в парке Лёвенру. Надеемся, что время онлайн-концертов на этот период закончилось и можно вдоволь насладиться уже настоящим живым концертом, тут в зеленом живописном районе Кристийне. Перед началом летних каникул и Иванова дня один такой концерт – как глоток свежего воздуха», – приглашает насладиться музыкальным летом старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

«Для жителей Кристийне, парк Лёверну как второй дом, здесь встречаются с людьми, наслаждаются историей и культурой», – сказал Рийбе. «Этот исторический парк стал главным местом культурных мероприятий, как и Музыкальное лето, где в этом году выступают замечательные артисты. Этот парк прекрасен всем, здесь гуляют и играют, устраивают пикники, ищут вдохновение и занимаются спортом, а ежегодная музыкальная летняя традиция продолжается, концерты проходят на открытой сцене парка Левенру», – добавил он.

В среду в 19 часов ансамбль Sunlight выступит в парке Лёвенру в полном составе: Лаури Херманн, Кристьян Рейнвее, Свен Шмейман, Кяролл Кярди и Хеле-Риин Мялько. Больше информации на странице Facebook. Мероприятие для всех бесплатно.