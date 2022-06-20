Дни Средневековья порадуют таллиннцев экскурсионной программой

Главным организатором Дней Средневековья выступает Эстонский союз народного искусства и рукоделия, культурную программу организует Дом Хопнера и НКО Ajad ja Tavad.

Каждый день с четверга, 7 июля, по воскресенье, 10 июля, для горожан и гостей города будут проводиться различные экскурсии на эстонском, английском и русском языках.

Программа экскурсий на русском языке:

Четверг, 7 июля

19.00 – экскурсия «Символы и знаки на домах средневекового Таллинна», гид – Марина Дунаева. Сбор у Дома Хопнера (Vanaturu kael 3). Бесплатно.

Пятница, 8 июля

18.00 – экскурсия «От Петра и Павла к Святому Николаю. Улица Вене», гид – Эдуард-Пауль Кольхоф. Сбор перед Ратушей. Бесплатно.

Суббота, 9 июля

15.00 – экскурсия «Жизнь вокруг средневекового рынка», гид – Эдуард-Пауль Кольхоф. Билет – 7 евро, можно приобрести тут.

На Ратушной площади в Средние века действовал рынок. А что происходило в домах, расположенных вокруг средневекового рынка? Главным зданием на площади, конечно же, является Ратуша, где заседал магистрат. Также историческую ценность имеет старинная аптека, в которой с XV века продаются лекарства. Гуляя по площади во время экскурсии, вы узнаете много интересного об исчезнувших улицах, позорном столбе, не сохранившемся до настоящего времени здании важни, таллиннском времени и таллиннской мере длины, расширите свои знания о прошлом Старого Таллинна.

Воскресенье, 10 июля

15.00 – экскурсия «Сладости и пряности в Средние века», гид – Наталья Сааль. Билет – 7 евро, можно приобрести тут.

Пряности в Средневековье – синоним золота. Но что драгоценного в корице и кардамоне? Иные из приправ были доступны всегда, но считались вовсе не едой. А чем же? Полтысячи лет назад сладости продавали в аптеке и по рецепту. Кому же прописывали эти «снадобья» и от чего? А какое заведение можно смело назвать «кофейня без кофе»? Откуда родом знаменитый «ревельский» Мартов хлеб и годится ли он для бутерброда? Что за сладости и угощения никогда не ели, хотя очень хотелось? Почему тесто для пипаркоков неделями выдерживали на чердаке, подальше от жилых помещений? Только участникам экскурсии под большим секретом – рецепт первого десерта, известного в истории Европы.

О месте сбора участникам платных экскурсий сообщат после приобретения билета.

«Мы проводим Дни Средневековья с 2000 года, за это время сложились определенные традиции, думаю, что и нынешняя программа позволит жителям лучше узнать такой Таллинн, каким он был несколько столетий назад, а это и есть наша цель», - сказала руководитель Дома Хопнера Анне Вельт.