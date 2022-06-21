Студия Postimees: в НАТО начинают допускать возможность прямого столкновения сил альянса с Россией?

- Владимир Зеленский заявил, что российская армия может специально усилить наступательные действия на этой неделе, в момент, когда лидеры ЕС будут рассматривать заявку Украины на предоставление ей статуса страны-кандидата. Действительно ли Кремль очень болезненно переживает предполагаемое получение Украиной статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз?

- Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Bild сказал, что на саммите НАТО в конце июня будет объявлено, что Россия более не рассматривается как партнер организации, и что Россия теперь — угроза для безопасности стран НАТО, угроза миру и стабильности. Что изменит это бюрократическое оформление уже и так сложившихся реалий? НАТО будет теперь размещать любые вооружения на своей территории, где захочет, и в любых количествах? И больше совсем не будет сдерживать себя в военной помощи Украине?

- Американский Институт изучения войны выступил с утверждением, что России мешает в ведении войны то, что она называет войну военной операцией. Это обстоятельство активно препятствует возможностям России по формированию своих боевых сил, поскольку исключает законные карательные меры, которые могут быть использованы во время официальной войны против несогласных с ней и тех, кто отказывается от мобилизации. Может ли в какой-то момент произойти такое, что Кремль все-таки назовет войну войной? Например, в случае дальнейшего ухудшения для сил агрессора ситуации на фронте?