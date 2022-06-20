Индрек Таранд направлен на дипломатическую службу в Беларусь

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Кристины Отс, Таранд назначен на новую должность, но процессы, необходимые для откомандирования все еще продолжаются. Обычная продолжительность долгосрочной командировки составляет три года. Сам Таранд не согласился комментировать для Postimees свой новый пост.

В конце 2020 года Таранд в качестве научного сотрудника Международного центра оборонных исследований начал исследовать влияние Кремля в Беларуси. Прошлым летом он вернулся в Министерство иностранных дел после почти 20-летнего перерыва, когда начал дипломатическую службу в бюро по сотрудничеству и гуманитарной помощи.

Таранд работал канцлером Министерства иностранных дел с 1994 по 2002 год, но был вынужден уйти в отставку из-за вождения в нетрезвом виде. В качестве канцлера он отвечал за дипломатическую службу Эстонии, разработку Закона о дипломатической службы, создание профессиональной дипломатической службы, а также координировал эстонско-российские и эстонско-латвийские пограничные переговоры. Он также работал руководителем кабинета премьер-министра Марта Лаара, специальным представителем правительства республики в Нарве во время кризиса в связи с референдумом об автономии Нарвы и Силламяэ, руководителем по персоналу Банка Эстонии и директором Военного музея.

В 2009 году он получил поддержку 102 509 избирателей в качестве независимого кандидата на выборах в Европарламент, присоединившись затем к фракции «зеленых». В 2011 году Центристская партия выдвинула его контркандидатом Тоомасу Хендрику Ильвесу на президентских выборах. В 2014 году он был переизбран в Европарламент в качестве независимого кандидата, но его политическая карьера прервалась в 2019 году, когда баллотируясь от социал-демократов он не смог пройти ни в Рийгикогу, ни в Европарламент.