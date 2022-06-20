Карис: война показывает необходимость освобождения от нежелательных зависимостей

Карис подчеркнул, что война России против Украины ярко показала необходимость избавления от нежелательных зависимостей и ценность построения транспортных, энергетических и цифровых связей с надежными инвестициями.

Лидеры Инициативы трех морей приняли решение о привлечении Украины к проектам Инициативы трех морей. Президент Алар Карис выразил удовлетворение тем, что Украина приглашена в партнеры Инициативы трех морей.

Касаясь международных инвестиций в инфраструктуры, Карис указал, что годовой дефицит в мире скоро превысит триллион евро. «Эта брешь заполняется, но по мере роста мощи авторитарных и демократических государств возникает принципиальный вопрос, кто ее заполняет и тем самым контролирует инфраструктуру», – сказал он.

В общих интересах двенадцати стран Инициативы трех морей привлечение новых надежных инвестиций для развития и создания на оси восток-юг на востоке Европы транспорта, энергетики, цифровых соединений и инфраструктуры. «Инвестиционный фонд Инициативы трех морей по-прежнему является историей самого большого успеха и нашим наиболее практичным инструментом. Улучшение соединений имеет решающее значение для продовольственной, энергетической и экономической безопасности, а также является и основой военного сотрудничества», – отметил президент Карис.