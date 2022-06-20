Выступая в понедельник на саммите Инициативы трех морей в Риге, президент Алар Карис сказал, что война, начатая Россией, показывает необходимость освобождения от нежелательных зависимостей и создания энергетических и транспортных соединения.
Карис: война показывает необходимость освобождения от нежелательных зависимостей
Карис подчеркнул, что война России против Украины ярко показала необходимость избавления от нежелательных зависимостей и ценность построения транспортных, энергетических и цифровых связей с надежными инвестициями.
Лидеры Инициативы трех морей приняли решение о привлечении Украины к проектам Инициативы трех морей. Президент Алар Карис выразил удовлетворение тем, что Украина приглашена в партнеры Инициативы трех морей.
Касаясь международных инвестиций в инфраструктуры, Карис указал, что годовой дефицит в мире скоро превысит триллион евро. «Эта брешь заполняется, но по мере роста мощи авторитарных и демократических государств возникает принципиальный вопрос, кто ее заполняет и тем самым контролирует инфраструктуру», – сказал он.
В общих интересах двенадцати стран Инициативы трех морей привлечение новых надежных инвестиций для развития и создания на оси восток-юг на востоке Европы транспорта, энергетики, цифровых соединений и инфраструктуры. «Инвестиционный фонд Инициативы трех морей по-прежнему является историей самого большого успеха и нашим наиболее практичным инструментом. Улучшение соединений имеет решающее значение для продовольственной, энергетической и экономической безопасности, а также является и основой военного сотрудничества», – отметил президент Карис.
По словам Кариса, регион Балтики по-прежнему слабо связан с регионами Адриатического и Черного морей. «Улучшение соединения означает движение товаров, туристов и инвестиций, – добавил глава эстонского государства. – Уместность Инициативы трех морей с очевидностью показывает интерес к ней со стороны многих государств. Мы должны использовать этот интерес как можно лучше и находить меры, чтобы в долгосрочной перспективе лучше вовлекать в инициативу государства со сходным образом мышления».
Президент отметил, что в октябре этого года в Таллинне пройдет саммит цифровых технологий, который продвинет эту деятельность вперед, сосредоточив внимание на построении коммуницирования посредством надежных партнерских отношений.
Карис считает важным привлекать частных инвесторов из США к инвестициям для Инициативы трех морей. «Стратегическое партнерство США и решение о выделении 300 миллионов долларов в инвестиционные фонды Инициативы трех морей являются ценным вкладом в трансатлантическую интеграцию, торговлю и безопасность», – сказал глава эстонского государства.
Треть стран Инициативы трех морей непосредственно граничат с Украиной. «Нам следовало бы использовать все возможные средства, чтобы помочь Украине восстановить свою страну, – сказал глава государства. – Воссоздание Украины может стать пробным камнем междунардного сотрудничества, но это так же и перспектива использовать так много Инициативы трех морей, как это только возможно. Мы должны предоставить Украине статус кандидата в ЕС – это безусловно поможет привлечь международных и трансатлантических инвесторов к восстановительным работам».
Следующий саммит Инициативы трех морей организует и будет координировать Румыния.
На саммите Карис встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Австрии Александром ван дер Белленом.
В бизнес-форуме трех морских инициатив принимают участие представители эстонских предпринимателей Greenergy, Eesti Raudtee, GoFore, Timbeter, Citic Telecom CPC, Millton, Maksimi, Startup Wise Guys Foundation, Эстонской торгово-промышленной палаты и Фонда развития предпринимательства Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
Инициатива трех морей (Three Seas Initiative, 3SI) является региональным форматом и создана в 2016 году с целью укрепления экономических отношений и развития трансграничных коммуникаций, инфраструктуры и совместимости между 12 странами ЕС, расположенными между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, государствами-членами являются Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения, стратегическими партнерами - США, Германия и Еврокомиссия.