Международная финансовая корпорация развития (DFC) Соединенных Штатов Америки и инвестиционный фонд Инициативы трех морей (ИТМ) достигли соглашения, которое ляжет в основу договора, обязывающего США предоставить фонду до 300 миллионов долларов США, сообщили представители DFC.
США вложат в Инициативу трех морей до 300 миллионов долларов
Финансирование предназначено для поддержки инвестиций в энергетику и инфраструктуру с целью повышения безопасности энергоснабжения и диверсификации энергетики, а также укрепления взаимосвязей в регионе трех морей.
DFC – американская организация по финансированию развития с инвестиционным портфелем в размере, превышающем 37 миллиардов долларов, вложенных в различные регионы мира с акцентом на менее развитые страны. DFC сотрудничает с инвесторами для привлечения капитала в различных отраслях, включая критически важную инфраструктуру.
Ожидается, что договор о финансировании DFC будет заключен до конца этого года.
Исполнительный директор DFC Скотт Нейтан пояснил, что инвестиции финансовой корпорации повысят энергетическую безопасность и помогут противостоять российской агрессии в Европе. По его мнению, сотрудничество между DFC и ИТМ будет способствовать инклюзивному экономическому росту и развитию во всем регионе.
В Риге в понедельник и вторник проходит саммит Инициативы трех морей и бизнес-форум, в котором принимают участие лидеры 12 стран, сообщили агентству BNS в Латвийском агентстве инвестиций и развития (ЛАИР).