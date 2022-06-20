США вложат в Инициативу трех морей до 300 миллионов долларов

Финансирование предназначено для поддержки инвестиций в энергетику и инфраструктуру с целью повышения безопасности энергоснабжения и диверсификации энергетики, а также укрепления взаимосвязей в регионе трех морей.

DFC – американская организация по финансированию развития с инвестиционным портфелем в размере, превышающем 37 миллиардов долларов, вложенных в различные регионы мира с акцентом на менее развитые страны. DFC сотрудничает с инвесторами для привлечения капитала в различных отраслях, включая критически важную инфраструктуру.

Ожидается, что договор о финансировании DFC будет заключен до конца этого года.

Исполнительный директор DFC Скотт Нейтан пояснил, что инвестиции финансовой корпорации повысят энергетическую безопасность и помогут противостоять российской агрессии в Европе. По его мнению, сотрудничество между DFC и ИТМ будет способствовать инклюзивному экономическому росту и развитию во всем регионе.