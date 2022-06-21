На проходящем в Будапеште чемпионате мира по плаванию Крегор Цирк на дистанции 200 метров баттерфляем в полуфинале обновил рекорд Эстонии (1.55,62) и занял 11-е место, сообщает rus.err.ee.
Эстонский пловец Крегор Цирк дважды обновил рекорд страны
Эстонский пловец Крегор Цирк дважды обновил рекорд страны
Накануне утром в своем предварительном заплыве Крегор Цирк с рекордом Эстонии (1.56,13) занял третье место, уступив обладателю мирового рекорда (1.50,73) венгру Криштофу Милаку и американцу Джулиану Трентону. По итогам всех предварительных заплывов Цирк занял девятое место, улучшив принадлежавший ему рекорд Эстонии на 0,01 секунды.
Лучшим по итогам предварительных заплывов стал Милак - 1.54,10.
Еще одна представительница Эстонии - Алекса Голд - на дистанции 200 метров свободным стилем заняла в своем заплыве девятое место (2.03,46) и не попала в полуфинал.
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