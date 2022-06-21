Politico: столкновение России и НАТО может произойти в Сувалкском коридоре

"Расположенный на юго-восточной границе Литвы город Друскининкай выходит на узкую полоску стратегической территории, известную как Сувалкский коридор. Западные военные планировщики предупреждают, что этот район, вероятно, станет одной из первых целей российского президента, если он когда-либо решит раздуть войну на Украине до прямого столкновения с НАТО", - говорится в сообщении.

Журналисты предполагают, что Москва может попытаться проложить сухопутный коридор к Калининграду, что и станет толчком для масштабной войны государств с применением ядерного оружия.

Стоит заметить, что название Сувалкскому коридору, который в длину занимает примерно 100 км, дал в 2015 году бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. По его мнению, этот участок очень опасен тем, что в случае захвата Россией страны Балтии будут отрезаны.